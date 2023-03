Många möjligheter med moduler

Att bygga med moduler är billigare, snabbare och mer miljövänligt än platsbygge. Det är de tre viktigaste skälen till Titanias köp av modulproducenten New Living.

Titania-koncernen har för drygt 13 miljoner kronor köpt bostadsmodulproducenten och fastighetsutvecklaren New Living (tidigare Junior Living). Einar Janson, VD på Titania, tror att moduler kan vara ett intressant alternativ i framtiden, då många byggstarter har stoppats på grund av höga kostnader.

– Det som är bra med moduler är att det är billigare, bättre miljömässigt och framför allt snabbare än platsbygge. Det går otroligt fort att bygga, och det behöver Sverige, framför allt i Stockholm. Det enda negativa är väl att man tappar lite lägenhetsyta, eftersom väggarna blir tjockare.

[ Annons ]

Kanske kan fördelarna också väga över gentemot det dåliga anseende som modulbyggande har fått.

– Det tror jag absolut. Industriellt bygge och modulproduktion har ett otroligt dåligt rykte, eftersom det har så låg arkitektonisk kvalité, men New Living har fått arkitektspriser för sina moduler och det är absolut en styrka, säger Einar Janson.

New Living vann tillsammans med arkitekten Andreas Martin-Löf Arkitekter Nordic Architecture Fair Award 2017 för ett projekt på 280 lägenheter i Västberga, som Fastighetstidningen uppmärksammade hösten 2016. De ligger även bakom projektet Solitär i Luthagen, Uppsala, där man modulbyggt exklusiva, men prisvärda student- och ungdomsbostäder.

För just Titania är konceptet särskilt viktigt eftersom bolaget är verksamt i Stockholmsregionen med hårdare krav på arkitektonisk kvalitet i utformningen av byggnaderna, vilket sätter begränsningar som exkluderar många traditionella modulsystem.

– I projektet i Täby till exempel har vi 47 olika modultyper, där några bara görs i två-tre exemplar, som till hörn eller vissa delar där geometrin inte fungerar om vi gjort det på annat sätt. Visst, det kostar mera att tillverka, kontra ett projekt med bara en modelltyp. Men då kommer det se ut som staplade skeppscontainrar eller Lego.

– Det kan räcka med små medel att göra det intressant. Har man sju-åtta typer så räcker det för att skapa variation och att det ser annorlunda ut, menar Einar Janson.

Förvärvet omfattar hela verksamheten och innefattar totalt tre bolag innehållande bland annat en modulfabrik, pågående projekt, organisation, inventarier, byggsystem och patenträttigheter.

New Living producerar i dagsläget Titanias bostadsmoduler för deras Täby Boulevard-projekt och har arbete med det året ut, så för Titania var det ett enkelt beslut.

– Vi känner till vad de har producerat, och vi fungerar bra tillsammans. Fabriken ligger också bra till utanför Kungsör, nära E20 för snabba och effektiva transporter, säger Einar Janson.

Förutom Täby Boulevard-projektet har Titania ett flertal startklara projekt anpassade för modulproduktion och kan fylla New Livings produktionskapacitet under de kommande åren. New Living har även egna långt gångna förhandlingar gällande produktion av bostadsprojekt, främst i de yttre delarna av Stockholm.

– Vi har mestadels projekt i ytterförorter, där man inte behöver anpassa sig till intilliggande arkitektur som man måste i innerstan. Moduler funkar inte i alla projekt, men i tillräckligt många. De kan vara en stor del av bostadsproduktionen, men aldrig hela, säger Einar Janson.