Ljus och luft mot virus

Samtidigt som restriktionerna försvinner intensifieras försöken att på teknisk väg stoppa smittspridning i byggnader.

Att på rent teknisk väg stoppa covid-19 engagerar forskare och företag över hela världen. Det mesta sker fortfarande i ren labbmiljö, men det finns också exempel där man menar sig funnit fungerande praktisk tillämpning.

Inom livsmedelsindustrin har ultraviolett strålning (UVC) länge använts till att döda bakterier och svamptillväxter på ytan av frukt. Sedan ett par månader tillbaka använder elgrossisten Rexel ljustekniken i sin egen butik i Örnsköldsvik. De låter belysningen stå på i sex minuter varje natt, och därmed är lokalen fri från virus och bakterier på morgonen.

– Vi tror på det här. I alla offentliga utrymmen där folk vistas eller jobbar anser jag att man borde titta på det här. Sen är det en bra investering för arbetsgivaren, eftersom de får folk att känna sig lite säkrare på jobbet, eller att kunderna på gym eller i affärer känner sig tryggare, säger Nicklas Granberg, belysningsexpert på Rexel.

Men det finns en uppenbar hake. Ultraviolett strålning är skadlig för människor, och därför kan tekniken bara användas när lokalen är helt tom. Därför tror Christina Isaxon som är forskare på Lunds universitet och expert på aerosoler, det vill säga de ytterst små partiklar som finns i luften, att den praktiska tillämpningen är begränsad.

– Det kommer vara superren luft på morgnarna, men om man inte kan ha ljuset på under dagen är ju den rena luften inte ren längre, så fort man stoppat in den första människan i denna ekvation, säger Christina Isaxon.

Christina Isaxon tror då kanske mer på att istället bestråla ventilationsluften.

– Om man lät ventilationsluften passera UVC-strålning innan den ens kommer in i lokalen, då vet man att den inte är kontaminerad, och ventilationen är ju igång även när det är människor i lokalen. Sedan kommer förstås en del luft in via dörren då personer går ut och in. För att lösa det skulle man kunna ha en sluss med uvc-renad luft vid ingången, säger Christina Isaxon.