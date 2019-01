Liljewall arkitekter ritar SKF:s nya huvudkontor

Liljewall har fått uppdraget att omvandla SKF:s gamla centrallager till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor. Byggnaden, som nu beviljats bygglov, kommer inrymma 900 anställda i aktivitetsbaserad kontorsmiljö och siktar på att byggas enligt hållbarhetsklassning LEED Guld. Annons: Annons: Annons:



Hållbarhet kommer vara en tydlig ledstjärna för arbetet med det nya koncernhuvudkontoret. Att förvalta en befintlig byggnad istället för att uppföra en ny, och istället arbeta med yt- och energieffektivisering är en del i det ledet. Uppdraget präglas av att förvalta SKF:s historia genom att omvandla byggnaden till en ärlig och trygg struktur men samtidigt tillföra nya värden som transparens och öppenhet, skriver Liljewall arkitekter i ett pressmeddelande.

Byggnaden kommer kläs i tegel samt stora partier av glas. I en robust och gedigen byggnadsstruktur lagras och förvaltas SKF:s arv – redo att möta framtidens utmaningar. Det klassiska och hållbara teglet knyter an till den omgivande bebyggelsen och dess historia. Glaset representerar det moderna och det precisa – det tar SKF in i framtiden, öppnar upp och bjuder in, blickar ut och utforskar nya värden.

– I den här transformationen möter tungt lätt och gammalt nytt. Tidlöst, modernt och gedigen kunskap möter nyfikenhet. Här skapar vi samarbetsytor för nya möten och idéer, här föds inspiration och stolthet, säger Tomas Hago, ansvarig arkitekt på Liljewall.

Byggnaden, som kommer bli en av de mest energieffektiva byggnaderna i Göteborg, ska stå klar för inflyttning sommaren 2020.