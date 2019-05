Kulturuppror kräver ett levande nattliv

Att konsertscenen Kägelbanan i Stockholm ska stänga har samlat tusentals i ett uppror. Nu väcks krav på policyförändringar för ett mer levande kultur- och nattliv. Annons: Annons: Annons:



Det var många som reagerade när det först skrevs om hur Kägelbanan, en av Stockholms äldsta scener för musik och teater, tvingas lägga ner konsertverksamheten på obestämd tid.

Just i detta fall är det dock inte klagomål från grannar, vilket flera artiklar påstått, som ledda fram till stängningen. Sant är att det under lång tid framförts klagomål. Men enligt ansvarig tjänsteperson på miljöförvaltningen finns det i just detta fall inga direkta krav på konkreta åtgärder från förvaltningens sida, utan beslutet att förändra verksamheten är Södra Teaterns eget.

Å andra sidan finns det en uppsjö av exempel på hur barer och konsertscener tvingats stänga efter klagomål från grannar.

– Just mellanstora scener som Kägelbanan råder det stor brist på i Stockholm, så därför är det väldigt synd att den försvinner. Överlag finns det en stor irritation över att nyinflyttade grannar börjar klaga på buller, och det är inte bara intolerans mot nattliv utan mot kyrkklockor, daghem eller liknande. Det är absurt att man inte kan göra den efterforskningen innan man väljer var man ska bo, säger Jonas Valfridsson som startade gruppen Stockholms kulturliv ska inte tystas som i skrivande stund samlat över 5000 medlemmar på Facebook.

Men han konstaterar att det till syvende och sist är myndighetsbeslut som stänger ställen.

– Klagande grannar kommer alltid att finnas. Frågan är hur mycket värde man ska lägga vid det. Rimligt vore att det fanns någon form av etableringsprincip att om man flyttar in ovanpå en nattklubb så ska man inte senare kunna säga att det väsnas, föreslår Jonas Valfridsson.

En som har lång erfarenhet av att driva konsertverksamhet i Stockholm är Annelie Telford, vd för rockklubben Debaser. Hon menar att dels är kriterierna för vad som anses vara en störning orimligt lågt ställda, dels att den byråkratiska processen lägger en stor börda på de enskilda verksamheterna.

– Även om det visar sig att det inte fanns någon störning enligt lagens mening så är det ändå företaget som ska betala notan, både till miljöförvaltning och till de akustiker du måsta anlitat för att visa att du inte stör, säger Annelie Telford.

Hon menar att det både finns en rättsosäkerhet och konkreta policys kring störningar som stadens politiker måste ta tag i.

Men det är inte bara kultur- och nöjeslystna individer som kämpar för ett levande nattliv. Numera sjunger stadsutvecklare i varje stad med självaktning kvällsekonomins lov.

I Fastighetstidningens podd Kvarteret diskuterar Linus Kjellberg, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg, möjligheterna att kombinera musik- och klubbliv i stadsutveckling med musik- och kulturjournalisten Andres Lokko. Här pekar Linus Kjellberg på de möjligheter man har att göra rätt från början i Slakthusområdet.

– Här blir zoneringen av verksamheterna viktig. Alltså att vi från början kan planera för verksamheterna och flödena till och från så att de inte krockar med var folk ska bo. Det är såklart betydligt svårare att lösa i en etablerad innerstadsmiljö.

Men helt störningsfritt boende lär det inte bli i Slakthusområdet. Där pekar Linus Kjellberg på behovet av tydlig kommunikation så att den som flyttar in vet förutsättningarna.

– Men det är så klart att man måste få klaga. Det viktiga är att hitta en rimlig avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. Såklart ska man göra sitt yttersta för att verksamheter ska störa så lite som möjligt. Men samtidigt så måste man inse att det är en av stadens fantastiska fördelar att det händer en massa saker, säger Linus Kjellberg.

Hur tänker stadens ansvariga politiker om denna avvägning? Ser de ett behov av att omforma policys? Läs mer i kommande artikel här på fastighetstidningen.se