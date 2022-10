Kraftig höjning av elpriset hos Wallenstam

En stor andel av Wallenstams hyresgäster ser ut att få priset på sin hushållsel höjd med 650 procent efter nyår.

Hos Wallenstam har man inte längre några individuella abonnemang i sin nyproduktion av hyresrätter. Med det kommer en rad fördelar. Intervjuad i Fastighetstidningen tidigare sa Patrik Persson, teknisk direktör på Wallenstam, att det ger möjligheten att erbjuda hyresgästerna tillgång till fossilfri el. Detta då bolaget är självförsörjande på förnybar el sedan 2013.

Det för också med sig tekniska fördelar då man använda hela den kapacitet som finns tillgänglig i servicekabeln till fastigheten under alla timmar på dygnet. Det innebär att man kan bygga större solscellsanläggningar, där större delen av solcellselen används inom fastigheten. Man kan också utnyttja hela fastighetens kapacitet vid elbilsladdning.

Länge har det också inneburit att Wallenstams hyresgäster kommit betydligt billigare undan jämfört med att ha eget elabonnemang. Men när man nu varnar man för att elpriset kommer att höjas med 650 procent från årsskiftet är det många av hyresgästerna som slår bakut just för att man inte har något valmöjlighet.

Det ska sägas att den procentuellt stora höjningen sker från ett i dagsläget förmånligt pris – Wallenstams hyresgäster har betalat 40 öre/kwh under hela året. Som läget ser ut på elmarknaden just nu är det egentligen inget vansinnigt högt elpris – det nya priset kommer landa på 300 öre per kWh – om marknadspriset blir lägre än så i vinter så kommer man också att omvärdera höjningen.

Men rent procentuellt blir det en kännbar höjning vilket Aftonbladet var först att rapportera om. Hör talas det om ”chockhöjningen” och att man som hyresgäst nu är låst ses som det stora problemet.

– Det som är orimligt är att höja någonting 650 procent, oavsett vad det är. Vi sitter ju helt i knät på dem, vi kan inte göra någonting, säger en hyresgäst till tidningen.

Någon kommenterar också att det som hyresgäst inte går att byta till en annan leverantör med rörligt avtal.

– Till sommaren är det ju helt orimligt att det ska kosta så mycket, säger denne till Aftonbladet.

Wallenstams kommunikations direktör Elisabeth Vansvik förklarar att anledningen att man valt bort ett rörligt pris är att det innebär en stor risk för hyresgästerna när priserna är volatila som nu.

– Den oron vill vi inte utsätta hyresgästerna för. Ettårspris ger en förutsägbarhet av kostnaderna, säger Elisabeth Vansvik.

Från Wallenstams sida säger man sig inte vilja ha ett rörligt pris, då det är väldigt känsligt för marknaden. Att bolaget varit självförsörjande på förnybar el sedan 2013 har varit både av hållbarhetsskäl och att vara säkrade mot volatila elpriser av den sort vi ser idag.

Men det innebär alltså inte att man kan hålla hur låga priser som helst. Elisabeth Vansvik konstaterar att man oavsett en stor del egen elproduktion är en del av marknaden och därför förhålla sig till aktuell marknadsdituation.

– Man behöver se till hela vindkraftsinvesteringen i sin helhet. Den startade ju som ett initiativ för grön omställning och totalt har vi investerat drygt 2,6 miljarder. Och till dagens datum har den sammanlagda förlusten uppgått till cirka 1 miljard kronor. Prisuppgången påverkar oss i fastighetsförvaltningen eftersom vi köper in elen till våra fastigheter till samma pris som hyresgästerna betalar. Den totala summeringen av energibenet i vår verksamhet och hur elpriset slår kan vi inte summera förrän vi har sett slutet på energikrisen. Det som har varit viktigast för oss är att se till ett elpriset till hyresgästerna blir så förmånligt det går utifrån gällande marknadsförutsättningar, säger Elisabeth Vansvik.