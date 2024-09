Kopiös vattenförbrukning inte skäl för vräkning

Trots en vattenförbrukning långt över det normala underkände både hyresnämnd och hovrätt hyresvärdens uppsägning.

Det är Hem och Hyra som rapporterar om den unika domen. Enligt artikeln är det första gången onormal vattenförbrukning inte godtas som skäl för vräkning.

Hyresgästen förbrukade enligt fastighetsvärdens mätningar 482 liter vatten per dygn, eller 176 kubikmeter per år. Normal vattenförbrukning för en trea anses vara 35 kubikmeter per år. Hyresvärden menade att, baserat på en mätperiod på drygt 1 000 dygn, att det innebar merkostnader på nästan 50 000 kronor.

[ Annons ]

Hyresgästen fick med hjälp av Hyresgästföreningen rätt i hyresnämnden. Enlig Hem och Hyra bestred hyresgästen den höga vattenförbrukningen. Även hyresnämnden och hovrätten menade att det inte gick att bevisa hur höga vattenkostnaderna varit för den aktuella lägenheten. Men domstolen ska dock ha manat att hyresgästen använt onormalt mycket vatten, ”men att det inte kunde bevisas att hyresgästen haft något ont uppsåt med sin vattenförbrukning eller att vattenförbrukningen i övrigt medfört någon skada för hyresvärden. Hyresgästen hade dessutom bättrat sig med vattenslöseriet efter att ha blivit tillsagd.”

Nicklas Tulldahl, processjurist på Hyresgästföreningen region Stockholm, och ombud för hyresgästen, hänvisar till en dom från 1999 då en onormal vattenförbrukning enligt rätten bedömdes ha skett i avsikt att skada hyresvärden.

Slutsatsen enligt honom är att enbart hög vattenförbrukning inte är tillräckligt för att en hyresgäst ska förlora sitt kontrakt.