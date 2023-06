Köpare och säljare står långt från varandra

I Karlstad arbetar kommunen med målet att uppnå 100 000 invånare år 2025. Befolkningstillväxten i kommunen bidrar till ytterligare bostadsexploatering samt utbyggnation av infrastrukturen.

Bostäder

Transaktionsvolymen i Karlstad domineras och har under flertalet år dominerats av bostadsfastigheter. Något som inte är direkt specifikt för just bostadsmarknaden men som är extra tydligt just nu är att köpare och säljare har olika syn på marknadens förutsättningar. Det gör att transaktionsaktiviteten blir mycket låg. Vilket gör det svårt att säkerställa åt vilket håll utvecklingen är på väg just nu.

Bedömningen är att direktavkastningskraven stigit. Prognosen för det närmaste året är mycket osäker, men marknaden bedöms bli fortsatt avvaktande med risk för fortsatt stigande direktavkastningskrav.

I den östra delen av Södra Kroppkärr, cirka tre kilometer från centrum, växer ett nytt bostadsområde fram. Planen är att bygga cirka 120 bostäder med 20 nya villatomter. Under hösten och vintern 2020 förberedde kommunen för byggnationen och infrastrukturen stod klar 2022. Bostadsbyggnationen är i gång och under våren/försommaren 2023 flyttar de fösta boendena in.

Generellt har bostadsbristen minskat något i Karlstad. I Boverkets senaste enkät rapporterar kommunen att det råder balans på bostadsmarknaden. För 2022 var det underskott.

Lager/Logistik

Marknaden inom lager- och logistikfastigheter är relativt stabil. En del nyetableringar i det nya industriområdet Bråtebäcken.

Kontor

Höjda kostnader och indexreglerade hyresavtal kan leda till problem och ökad risk för vakanser i bestånden.

Handel

Hög inflation och ökad e-handel skapar problem. Ökad vakansgrad och lokaler, även i attraktiva a-lägen, står tomma.

Investeringsmarknad

Transaktionsvolymen domineras av bostäder följt av kontor och är hittills något lägre i jämförelse med föregående år.

Sofia Eliasson, Svefa