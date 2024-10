Konst och vetenskap möts i Linköping

Konstverket, bestående av fem skulpturer, är en del av ett samarbete mellan Sankt Kors och Linköping Offentlig Konst.

I september installerades Jonas Liveröds senaste konstverk, All that is solid melts into Air (Celestial lights), i atriumet i byggnaden IMA One i Cavok District i Linköping.

Installationen i IMA One, en byggnad som ägs och drivs av Sankt Kors Fastighet, är en del av ett långvarigt samarbete med Linköping Offentlig Konst, som arbetar för att tillgängliggöra konst i offentliga miljöer, både inomhus och utomhus.

– Genom att integrera konst och kultur i våra företagsmiljöer skapas platser som inspirerar och bjuder in till reflektion. Vi är tacksamma över samarbetet med Linköping Offentlig Konst som gör det möjligt, säger Anna-Maria Jakobsson, vd Sankt Kors.

– Vårt samarbete med Sankt Kors bidrar till att göra konsten tillgänglig och relevant för fler genom att den blir synlig i nya sammanhang, säger Lars-Ove Östensson, konsthallschef, Linköping Offentlig Konst.

Jonas Liveröd är känd för sin experimentella stil och materialutforskning, där han använder en mängd olika tekniker och material, såsom trä, collage, textil och arkiverade föremål i sina konstverk.

Denna gång har Liveröd inspirerats av IMA Ones fokus på avancerad materialforskning, och verket speglar hans fascination för materialitet, kosmos och mänsklighetens roll i en ständigt föränderlig värld.

– Jag ville belysa materialens möten och skapa synergier mellan det organiska och syntetiska. Skulpturerna är skapade genom en kombination av motorsågsskulptering och detaljerat träsnideri, som sedan gjutits i kromad aluminium. De hänger fritt i atriumets utrymme för att anspela på objekt som svävar i rymden, samtidigt som de fungerar som belysning genom inbyggda lampor, säger Jonas Liveröd.