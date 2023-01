Kemikalieinspektionen flyttar in i Chokladfabriken

Myndigheten flyttar in i slutet av 2023 i specialbyggda lokaler med hög hållbarhetsprofil, i direkt anslutning till Marabouparken.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med att minska risken för att människor och miljö skadas av kemikalier. I den före detta Chokladfabriken i Sundbyberg kommer Kemikalieinspektionen i slutet av året bedriva sin verksamhet i Atrium Ljungbergs lokaler, på en yta bestående av cirka 4 000 kvadratmeter.

Grunden har varit att skapa en modern arbetsplats, med stort fokus på hållbarhet och lokaler anpassade för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

– Vi är jätteglada att hälsa Kemikalieinspektionen välkomna till Chokladfabriken. Att kunna möta deras högt ställda krav på lokaler, service och sammanhang är något vi är stolta över, kommenterar Andreas Malmsäter, affärsområdeschef Leasing på Atrium Ljungberg.

Chokladfabriken ligger centralt i Sundbyberg med direkt anslutning till Marabouparken och Bällstaån. Byggnaden är ritad av arkitekten Ivar Tengbom och huserade under flera decennier Marabous chokladtillverkning. Den tidigare industrifastigheten är på- och utbyggd i flera etapper och rymmer idag moderna kontor med konferensanläggning, restaurang och gym i huset.

– Vi ser verkligen fram emot att flytta in i Chokladfabriken. Vi får moderna och miljöcertifierade lokaler som skräddarsys för våra behov, dessutom i en byggnad med spännande historia. Vi är också glada över att fortsätta ha nära till all den service som finns i centrala Sundbyberg, säger Per Ängquist, generaldirektör för Kemikalieinspektionen, i en kommentar.

Hyresavtalet är ett så kallat grönt hyresavtal – en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om gemensamma åtgärder för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda.