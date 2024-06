Jubilerande boendeform en ministerfavorit

I år fyller Attefallshuset 10 år. Bostadsminister Andreas Carlson vill öka byggandet av husen, för att ge möjligheter åt fler att få en egen bostad oavsett ekonomisk situation.

Företaget Sommarnöjen visar under veckan upp ett av sina Attefallshus i centrala Stockholm. På tisdagen besökte Andreas Carlson huset, och Fastighetstidningen passade på att ställa några frågor om den typen av småhus kan stötta en haltande bostadsmarknad.

Även om bostadsministern själv är uppvuxen på landet på en boyta som var bra mycket större än 30 kvadrat, så tycker han att husen är inspirerande.

[ Annons ]

– De har utvecklats mycket på de tio åren. Nu får man in mycket boende på den yta som ett Attefalshus medger. Så det var kul att vara här och se. Sen finns det en rad användningsmöjligheter för att ha ett Attefalshus på sin tomt. Till exempel som ett komplement för barn, barnbarn eller släktingar. Men också som en uthyrningsenhet, för ökad ekonomisk trygghet och frihet för en vanlig husägare.

Finns det en möjlig potential att bygga fler Attefallshus som sedan upplåts som hyresrätter?

– Man kan tänka sig ganska många olika delar framåt. Det är viktigt att se att det här kan vara ett komplement till det befintliga beståndet; att man bygger detta på existerande tomter som möjliggör för fler att få in foten på en redan ansträngd bostadsmarknad. Exakta upplåtelseformer kan vi säkert ha en öppenhet för.

– Men det som är viktigt idag är att vi har tagit initiativ för att göra det enklare att bygga Attefalshus genom att ta bort krav på bygganmälan. Vi har också en utredning på gång som förenklar och tydliggör privat uthyrning så att man inte riskerar att omfattas av näringsverksamhet på samma sätt som idag.

Exakta upplåtelseformer kan vi säkert ha en öppenhet för.

Bostadsbristen i Norr- och Västerbotten har också uppmärksammats den senaste tiden, i samband med den gröna omställningen och industrisatsningar typ Northvolt. Efterfrågan på småhus är stor på många orter, men kanske inte alltid lätt att finansiera. Regeringens samordnare Peter Larsson bedömer att det kommer behövas nya bostäder till 100 000 invånare år 2035.

Peter Larsson kom nyligen med tre skarpa förslag: fyra miljarder kronor extra till Norrlandsfonden, statlig kreditgaranti och hyresförlustgaranti. Skulle det lösa den norrländska boendeknuten?

– De tre förslagen som Peter Larsson har delredovisat i sitt betänkande syftar till att man får en riskavlastning, så att man faktiskt får byggandet att komma igång. De förslagen är intressanta. Vi analyserar dem i Regeringskansliet, men har inte nåt nytt besked idag.

– Peter Larsson har jobbat nära kommuner, banker och byggsektorn för att lägga fram förslag som skulle ha en träffsäkerhet mot de problem som man har noterat. Fördelen är att kredit- eller hyresförlustgarantierna stannar inte vid Norrland utan det är förslag som skulle kunna tillämpas i hela landet.

Bostadsminister Andreas Carlson.

Kan byggandet av Attefallshus eller småhus typ SABOs småhus även ge en särlösning i stil med Stadsmissionens hus i Farsta, där man anpassar hyran beroende på vilken inkomst hyresgästen har?

– Just att få in det sociala engagemanget och möjliggöra för fler att dels på egna ben eller med stöd kunna förverkliga sin boendedröm är förstås väldigt viktiga frågor för regeringen. Vi har inte något specifikt förslag på att just Attefallshusen skulle ha en särskild roll i det avseendet. Däremot öppnar ju Attefallsmöjligheterna upp en flexibilitet som inte tidigare har funnits. Det är ett sätt att få ner kostnaderna eftersom det är billigare att bygga ett mindre hus än ett stort hus.

Så det är inte omöjligt att det skulle kunna bli en sån lösning?

– Det är inte omöjligt att det kan bli fler bostäder för fler, egentligen oaktat vad man har för ekonomisk situation i sitt hushåll.