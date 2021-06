Rahel Belatchew är en av årets sommarpratare. Naturligtvis kommer det att handla om arkitektur, men inte enbart.

Rahel Belatchew är chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter. Den 13 augusti begår hon premiär sin sommarvärd i Sommar i P1.

Kör du live, eller är det redan inspelat?

– Det kommer att vara inspelat, men det är inte inspelat ännu. Så jag slipar fortfarande på mitt manus.

Men har du bestämt vad det ska handla om i stora drag?

– Jag tänker prata om språk, minnen och arkitektur. Och hur det hänger ihop.

Jag får väl vänta tills den 13:e augusti, men det hänger alltså ihop?

– Ha ha, tycker du att det var lite för översiktligt? Lite ska man ju ha att se fram emot. Det blir en hel del arkitektur, så mycket kan jag ju säga. Men också om mig själv och mina erfarenheter så här långt in i livet.

Arkitektur diskuteras ganska flitigt just nu. Belatchew Arkitekter har som ambition att vara experimentella, men i den samtida debatten finns en tydligt motrörelse, eller som man så vill – en bakåtrörelse, mot modern arkitektur.

Kommer du att ge dig in i den debatten i ditt program?

– Det är bra att arkitektur diskuteras. Men kanske kan jag tycka att diskussionen kring stil är lite för ytlig. Alltså när det bara handlar om huruvida fasaden är fin eller ful. Såklart att estetiken är viktig och att vi har vackra byggnader omkring oss. Men det tenderar att bli en grund diskussion. Arkitektur är också allt bakom fasaden. Vad är det för rum och boendemiljöer vi skapar? Vad är det för arbetsplatser vi har? Det behöver vi prata mer om. Allt som byggs är verkligen inte bra. En del av kritiken mot nyproduktionen är befogad. Men att dra all modern arkitektur över en kam och säga att allt som byggs i annan stil än vad som rådde innan 1920 är dåligt tycker jag inte är korrekt.

Är detta något som finns i ditt manus?

– Nä, jag vill prata om så mycket mer än den i stunden rådande debatten. Jag vill prata arkitektur i en betydligt bredare bemärkelse. Jag kommer att prata om rummen och vad vi bär med oss av de livsmiljöer vi skapar.

Hur är läget på kontoret annars? Hur mycket drabbades ni av de problem som slog mot branschen under pandemin?

– Vi har klarat oss bra. Och återhämtningen kom snabbare än vi trodde. Arkitektkontoren har drabbats olika. Vi är ju inte så exponerade mot retail och hotell.

Men kommer pandemin att ha påverkan på det ni gör.

– Ja, bostäder med fler rum går upp i pris. Så vi kommer nog att rita lägenheter med fler rum. De kompakta lägenheterna kommer att fortsätta vara kompakta. Men jag tror att vi framöver måste börja rita in någon slags alkov eller hörn så att det går att jobba hemifrån. Arbetsplatserna förändras såklart när fler väljer att jobba hemifrån. Jag tror att en del kontor som ligger ensligt i periferin kommer att behöva byggas om, eftersom det blir mindre attraktivt att ta sig dit.

Något sådant spännande som händer hos Belatchew Arkitekter den närmaste tiden?

– Vi har massor av spännande saker på gång. Ett jättespännande, som jag har som top of mind just nu, är lite för känsligt för att prata om just nu. Jättetråkigt va?

Ja, men då får du istället ge något bra tips om vad man kan göra på hemmaplan i sommar?

– Då tycker jag att man ska passa på att besöka några av de arkitektoniska guldkorn som finns i landet. För två år sen åkte jag ut på en Lewerentz-resa. Och ArkDes kommer ju att öppna en stor utställning om Sigurd Lewerentz i höst. Där vill jag särskilt rekommendera ett besök till Sankt Petri kyrka i Klippan, som kanske är hans främsta verk. Tycker man om tegel och keramik så är det som att befinna sig i en godisfabrik.

Har Belatchew Arkitekter ritat någon kyrka förresten?

– Vi håller faktiskt på med en kyrka i en pågående detaljplan i Hagsätra i södra Stockholm som ska ut till samråd till hösten.