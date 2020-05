Investerare letar låg risk och stabila kassaflöden

Global och svensk ekonomi kommer att hamna i en historiskt djup lågkonjunktur under 2020 och prognosmakare har gradvis justerat ner prognoserna under våren. Konsensus börjar också allt mer tippa över mot ett L-format tillväxtscenario. Det är svårt att se en riktig återgång i den ekonomiska aktiviteten förrän vi har uppnått så kallad flockimmunitet eller ett fungerade vaccin, något som man i bästa fall tror kan komma inom 18 månader.

Enligt IMF kommer staternas skulder globalt stiga från 69 till 85 procent av BNP under 2020. IMF flaggar också för att den privata sektorn kan vara ovillig att finansiera denna skulduppgång (vilket skulle leda till högre räntor under kommande år).

LÅG AKTIVITET

Få men relativt stora affärer under april. Totalt genomfördes transaktioner för ca 6,9 miljarder kronor under månaden, vilket kan jämföras med 9,7 miljarder och ca 6 miljarder kronor under samma månader 2018 och 2019.