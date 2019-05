Inga klara besked om ersättning

Nytt nummer I Fastighetstidningen nr 3 2019 skickar vi en ej-så-subtil hyllning till Saul Steinbergs klassiska omslag ”View of the World from 9th Avenue” för magasinet New Yorker, från 1976, genom tre olika omslag av Sveriges tre största städer. Anledningen till detta är vårt reportage ”Långt bort men nära” där vi undersöker hur den utbyggda kollektivtrafiken påverkar hur vi bosätter oss.