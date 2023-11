Industrirevolutionen i norr drar upp marknaden i Luleå

Stora industri- och infrastrukturinvesteringar i norra Sverige har positiv påverkan på fastighetsmarknaden, vilket medför goda förutsättningar för långsiktig tillväxt.

Kontor

Projektaktiviteten på kontorsmarknaden är främst fokuserad till norra Luleå och närområdet kring Campus Luleå, där LKAB uppför ett innovationscentrum om cirka 5 000 kvadratmeter. Utvecklingen av Västra Stranden är ett annat område där Diös uppför 18 000 kvadratmeter kontor, bostäder och service. Centralt återfinns även ett större utvecklingsprojekt inom kvarteret Bävern.

[ Annons ]

I Luleå kan noteras en ökad efterfrågan på flexibla lokaler/hyresavtal och därigenom etablering av ett antal nya co-working-hubbar.

När det kommer till transaktionsaktiviteten för kontorsfastigheter i Luleå har den likt övriga Sverige bromsat in betydligt. Stigande direktavkastningskrav och osäkerhet väntas göra investerare fortsatt avvaktande under 2023 och in i 2024. I Luleås centrala delar med hittills stabila och stigande hyresnivåer kan dock kvalitativa kontorsfastigheter ses som extra intressanta objekt.

Lager/Logistik

Med den gröna industrirevolutionen har Luleå ett bra läge och kommer troligen utvecklas försiktigt positivt.

Handel

Butikslägen står tomma, men viss återhämtning. Kanske är butikskedjan Glitters återetablering ett tecken på detta.

Bostäder

Avmattning och en del pausade projekt. På längre sikt attraktivt med ett behov av 10 000–15 000 nya bostäder.

Investeringsmarknad

Avvaktande transaktionsaktivitet. En av få större affärer är Diös köp av kontor och gymnasieskola.

Andreas Bäckström, Svefa

Det mesta är uthyrt och Johan Lång, affärschef för Diös i Luleå, tycker det ser bra ut även om satsningarna i norr inte skulle landa i de mest optimistiska uppskattningarna. Foto: Diös

”Det ser riktigt bra ut”

I princip inga vakanser, nya projekt och med tillförsikt om att de stora industrisatsningarna verkligen kommer att ge effekt. Johan Lång, affärschef för Diös i Luleå andas optimism.

– Vi här uppe gör det, sedan hör man hur folk som bor söder om Dalälven uttrycker en sorts skepsis över om det verkligen blir så. Man är helt enkelt inte van vid att det sker så stora investeringar i norr, säger han.

Diös sitter på totalt 210 000 kvadratmeter fastighetsyta, till största delen kontor och handel. Hyresbostäder, 200 lägenheter, är ett mindre bestånd som byggts ovanpå kommersiella lokaler.

Nyligen stod 5 000 kvadratmeter på Porsön i Luleå Science Park klart där Pensionsmyndigheten flyttat in. Och på Västra Stranden bygger Diös 5 000 kvadratmeter kontor för Försäkringskassan. Totalt är projektet 18 000 kvadratmeter byggrätt för kontor, bostäder, restaurang och lokaler för annan urban service.

– Vi har samma räntor och inflation som resten av landet, men vi är ju i en het marknad och det händer mer här än i södra Sverige, säger Johan Lång.

Handel, en huvudvärk för de flesta fastighetsägare numera, är i Luleå inte en ko på isen, menar Johan Lång.

– Vi har en levande stadskärna med bra mix av utbud. Visst har en del butiker haft problem, även innan pandemin, men där har vi lyckats ställa om till annan verksamhet, som restaurang, gym och offentliga lokaler. För tillfället är det få vakanser i vårt bestånd.

David Grossman