I am Home chefrekryterar

Johan Forsberg är ny projektutvecklingschef på I am Home. Han tillträdde sin tjänst den 1 september och har tidigare arbetat som projektchef på Midroc Properties, Tobin Properties samt Hifab.

Även Fredrik Wisborn, tidigare JLL och Julia Planting, tidigare Rosendals Fastigheter ansluter till transaktionsteamet som stärker upp ekonomi och administration.

– Riktigt kul att bli en del av I am Home som är ett ungt, växande och nytänkande bolag, säger Johan Forsberg, ny projektutvecklingschef på I am Home.

Terje Björsell, vd för I am Home, är nöjd över rekryteringarna.

– Goda relationer och bra hyresbostadsprojekt för framtida förvaltning gör I am Home till en attraktiv partner. Samtidigt har vi lyckats väl med vår satsning på att förvärva mark och skapa projektmöjligheter, det gör att teamet växer. Jag är förväntansfull och trygg med att Johan ansluter till oss som projektutvecklingschef. Johan har en lång och bred erfarenhet av att genomföra och säkerställa genomförandet. Han får nu uppgiften att bygga upp projektutvecklingsteamet ytterligare. Jag är också glad att Fredrik och Julia anslutit nu i sommar, det ger ett hungrigt och kompetent I am Home när vi siktar mot 1 000 lägenheter färdigställda per år, säger han i ett uttalande.