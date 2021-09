Hyresnivåerna i New York hämtar sig

The Big return to The Big Apple. I New York stiger åter igen hyrorna när folk flyttar tillbaka och i London ser man hur pendlingen ökar in till kontoren på morgonen.

Lockelsen att bo i den stora staden tycks inte ha dött med pandemin, i alla fall inte om man ska tolka de senaste siffrorna från lägenhetsuthyrningar i New York. Under sommaren har invånare som lämnade The Big Apple när pandemin bröt ut våren 2020 börjat återvända vilket har tryckt upp efterfrågan och hyrorna i staden. Nu talas om Big Return.

Enligt data från den webbaserade uthyrningstjänsten StreetEasy är nu medianhyran på Manhattan något över 3 000 dollar, det är högsta nivån sedan juli 2020. Men fortfarande en bit under hyran innan corona då medianhyran låg på 3 500 dollar. I Brooklyn är medianhyran 2 600 dollar.

Tillströmningen av hyresgäster beror även på att många som tidigare ansett det vara för dyrt att bo i New York passat på att hyra när priserna legat lägre.

Jasmine Perillo, 26 årig digital strateg berättar I NBC-news att hon gått på massa visningar och att situationen var helt kaotisk: ”Köerna var oändliga till visningarna. Jag trodde att det bara skulle vara så i centrum, men några av de galnare köerna låg på Upper West Side. Jag har aldrig sett marknaden så här”, säger hon till kanalen.

Hon lyckades till sist hyra Jasmine en liten studio i West Village (lägenhet med ett rum), med månadshyran 2 500 dollar (cirka 21 000 kr).

Mäklarna i New York noterar att det framför allt är yngre människor som sökt sig till staden under sommaren.

Med ökad vaccinering har även London sett hur människor återvänder till sina arbetsplatser. Statistik från London Transport som sköter kollektivtrafiken visar att det är 19 procent fler som åker tunnelbana och 43 procent ökad trafik med bussarna, jämförelsen är måndag och tisdag 6-7 september jämfört med veckan innan.

Förhoppningarna är nu stora att London återgår till ett mer normalt stadsliv och att besöksindustrin får lite mer luft under vingarna. ”Jag uppmanar återvändande kontorsarbetare att ta del av det vår stad har att erbjuda; våra världsledande barer, pubar och restauranger”, säger Londons borgmästare Sadiq Khan till Evening Standard.