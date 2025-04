HSB och Riksbyggen ger bostadsbistånd i ny form

Biståndsorganisationen We Effect ska med HSB och Riksbyggen skapa fler bostäder i fattigare länder. ”Vi måste hitta nya former när länderna drar ner på biståndet”, säger Anna Tibblin på We Effect.

We Effect är en biståndsorganisation som är en del av den kooperativa rörelsen där ägarna är bland annat KF, Riksbyggen, HSB och Folksam. En del av arbetet har sedan 70-talet varit att stödja bostadskooperativ i andra länder.

– Det har till största delen handlat om att samla in medel och sedan tillsammans med våra partners i de olika länderna arbeta fram strukturer, och att försöka förändra lagstiftning. Men det har inte resulterat i att tillräckligt många nya bostäder byggts, säger Anna Tibblin, generalsekreterare på We Effect.

[ Annons ]

Den stora stötestenen då som nu är bristen på kapital till att köpa mark och till att finansiera byggprojekt. Biståndsmedel, när det rör sig om så kallat utvecklingssamarbete som delats ut av Sida, EU och andra givare, kan inte användas till byggnation. Dessa pengar är öronmärkta till olika projekt för att lyfta civilsamhället i olika länder.

Hos We Effect, och även hos andra organisationer inom biståndet, har man under en lång tid varit medvetna om att givarländernas budgeter för bistånd kommer att skruvas ner och att därför sektorn måste hitta nya former.

– Vi måste vara självkritiska och inse att vi suttit fast i biståndslogiken där det handlat om att skriva projektansökningar till sådant som svensk biståndspolitik just då velat premiera, säger Anna Tibblin och fortsätter:

– Nu måste vi lyfta blicken och fundera mer över vad vi tillsammans med andra kan bidra med. Inte bara se var pengarna är, utan även var problemen finns.

För att minska sitt beroende av statliga bidrag menar hon att det är dags för ett omtag.

– För att skapa fler bostäder åt människor som idag lever i bristfälliga hus påbörjade vi en diskussion med HSB och Riksbyggen för att se hur man kan få till konkreta lösningar, säger Anna Tibblin.

De två bostadsföretagen ger i dag ett finansiellt stöd till We Effect på cirka fyra miljoner kronor som samlas in från medlemmar. Biståndsgivare bidrar med ytterligare tio miljoner; en summa man nu vill öka.

– Vår tanke är att kroka arm med fler aktörer och söka en bredare finansiering. Det kan vara utvecklingsbanker men även andra bolag inom fastighets- och byggsektorn som kan bidra med kunskap eller pengar, säger Anna Tibblin.

Som exempel nämner hon Skanska som arbetat globalt, även i Columbia där We Effect har projekt och där bostadsnöden är stor.

– Skanska skulle kunna hjälpa till med att leverera material till kooperativa projekt, säger Anna Tibblin.

Hos Riksbyggen, en av We Effects partners säger Lina Öien, chef hållbar utveckling, att man kommer bidra med pengar och kompetens. Utöver de medel som Riksbyggens medlemmar bidrar med genomförs olika insamlingskampanjer. Hon betonar att arbetet även är att hitta finansiering på annat håll.