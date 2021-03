”Hjälp ungdomar till jobb i sommar”

Fastighetsägarna Stockholms och arbetsgivarorganisationen Fastigo uppmanar branschen att satsa på sommarjobb för unga inom fastighetsbranschen. ”Behovet av sysselsättning för unga är efter ett år med pandemin större än någonsin”, skriver man.

Fastigo och Fastighetsägarna Stockholm höll i december 2020 ett rundabordssamtal med vd:ar från några av de största fastighetsbolagen. Syftet var att öka möjligheterna till att säkra kompetens och locka nya talanger till branschen. I huvudsak kom man fram till att mycket handlar om att attrahera ungdomar och studenter i på ett tidigt stadium och väcka intresse för fastighetsförvaltning och fastighetsägande i stort.

Enligt Fastighetsägarna Stockholms och Fastigos upprop skulle Sommarjobb ett gyllene tillfälle för ungdomar att bekanta sig med fastighetsbranschen genom drift- och underhållsjobb som behövs under sommarsäsongen. Och eftersom många ungdomar har levt ett isolerat liv under pandemin är tillfället möjligheten att få en värdefull vardag under sommaren viktigare än någonsin, och samtidigt visa upp fastighetsbranschen som en mångfacetterad arbetsgivare.

– Vi behöver ta ett samlat grepp om de här frågorna och stötta branschen i arbetet med att stärka bilden av en spännande och attraktiv arbetsgivare. Och för att det ska vara möjligt behöver vi börja tidigt, redan med sommarjobb och praktikplatser, säger Anni Carpelan, chef hållbar utveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

Mona Finnström, vd på Fastigo, tycker att de som arbetsgivarorganisation har ett samhällsansvar i att engagera sig i ungdomars välmående och sysselsättning i pandemin.

– Vi är en lite anonym bransch, därför behövs en bra introduktion om vi ska få in ny kompetens. Jag uppmanar alla fastighetsägare att satsa lite extra på sin utemiljö i år med hjälp av sommarjobbare, varför inte ha en intern tävling på företaget om vem som fixar den snyggaste innergården? Förutom att ge ungdomarna jobb kan de ju dessutom få mer nöjda hyresgäster, det får man inte glömma bort.

Fastighetsbranschen är en bred och flexibel bransch med alla möjligheter att göra karriär. För att få in ny kompetens behöver man förtydliga just den aspekten. Ungdomar lockas av att fortsätta utvecklas om de tidigt får ett bra intryck av branschen som helhet.

Stena Fastigheter har, likt många fastighetsbolag, under lång tid jobbat aktivt med sommarjobb. 2014 gjordes en ny strukturerad satsning, att anställa minst 300 sommarjobbare varje år fördelat på Stockholm, Göteborg och Malmö. Sarah Pettersson, relationsförvaltare på Stena Fastigheter, berättar att det är en del av fastighetsbolagets sociala hållbarhetsarbete som de kallar för just relationsförvaltning.

– Det är ett arbete att göra på flera nivåer, inte minst internt genom att förankra hur viktiga sommarjobbarna är för oss. Vi är lyhörda för hur behoven ser ut hos våra förvaltare, att låta dem göra utformningen för sommarjobben och äga frågan skapar mer engagemang. Sedan är det förstås viktigt att få ungdomarna att förstå hur mycket de hjälper oss. Vi behöver också visa upp flera delar av fastighetsbranschen om vi vill skapa långsiktighet ochvisa att det är mer än att rensa ogräs, säger Sarah Pettersson

Att hitta arbetsuppgifter inom fler områden än bara utomhusmiljö är också ett tips från Sarah. I år kommer även HR och kommunikation att få förstärkning av sommarjobbare hos Stena Fastigheter. Att tänka utanför tre veckor på sommarlovet är också värdefullt.

– I år hade vi nästan 400 ansökningar till 25 platser på sportlovet. Många berättade att de var trötta på att sitta inne, ha distansundervisning och vara isolerade. I vissa fall handlade det också om att behöva hjälpa till med hyran där hemma. Tyvärr kommer nog pandemin hänga med oss ett tag till, så tänk på att erbjuda jobb även under höst- och sportlov, säger Sarah Pettersson.