Helgtankar: What’s going on

Bodil Malmsten, Marvin Gaye och en okänd klottrares verk. Det är alltså ”handelsboom” som Erik Hörnkvist vill ha in på lodrätt fem.

”Ingenting är förändrat. Allt är annorlunda”

Det är inte vidare värst mycket till analys. Det är just bara klotter på en stolpe någonstans mellan Skanstull och Gullmarsplan. Men det var i alla fall tillräckligt med substans för att jag skulle radera en förmodligen ganska raljant tolkning av ännu en rapport om pandemins följder. Denna gång från WSP. Det hade varit dumt. För det är en gedigen rapport med intressanta fakta om hemarbetets påverkan på samhället.

Om det inte vore för en klottrares verk hade jag sammanfattat rapportens slutsats lite arrogant slängigt som: Att distansarbetet till största del finns i städer kan påverka…. eh hrm… städer.

Men naturligtvis innehåller rapporten betydligt mer substans än så. Fast just som alla rapporter med ambition att dra slutsatser om pandemikrisen garderar man sig med inskjutna brasklappar. Å ena sidan konstaterar man en stor riskexponering för storstäderna på grund distansarbete. Å andra sidan tror man ändå på en stor attraktivitet för kontor i citykärnor – här på grund av att företag som tidigare inte ansett sig ha råd nu tar steget in i stadskärnan. Man skriver om större tolerans för pendlingstid – för att i nästa sekund landa i slutsatsen att kontor längre ut från stadskärnan blir mindre attraktiva.

Det känns lite som att man famlar i blindo. Och det gör ju jag också.

”Ingenting är förändrat. Allt är annorlunda”

Jag kan inte komma undan känslan av att vi hela tiden missar nåt. Jag ser två problem när vi desperata försöker förstå innebörden av det som snart förhoppningsvis, om inte tar slut, så förhoppningsvis börjar ebba ut.

För det första den uppenbara risken att allvaret i nuet måste innebära ett markant brott i utvecklingen. Att allt det lidande som pandemin orsakat skulle mynna ut i just ingenting är svårt att acceptera.

Det finns ett lite större historiskt perspektiv som jag ofta saknar. Kom ihåg att det inte var länge sen som motsvarande generiska rapport i regel handlade om den ostoppbara urbaniseringens effekter. Motsatsen alltså. Det är först i efterhand vi kan veta vad det var som faktiskt låg bakom förändringen av det större skeendet.

Jag fortsätter famla när jag reser mig för att leta exempel i bokhyllan. Jag har för mig att Peter Englund har skrivit om just sådana historiska exempel. Alltså om hur, vad som då var tämligen obemärkta vingslag, sen visade sig vara det som blåste liv i förändringen av verklig magnitud. Och vice versa – då: en övertro på samtida tecken som nu enbart är historiska paranteser.

Men jag famlar som sagt. Det blev aldrig av att organisera bokhyllan efter flytten. Jag lyckas inte hitta Englunds troligen klokare analys, utan börjar istället bläddra i ”Nowhere to run – the story of soul music”. På försättsbladet står det ”Bodils”. Jag hade glömt bort att det är en pocket med proveniens. Ägaren på Antikvariatet berättade att Bodil Malmsten nyss varit inne och krängt lite böcker. Och så kommer jag att tänka på ”Ett bloss för Bodil Malmsten”, Ellen Sundbergs fina tolkningar av Bodil Malmstens dikter. Jag tänker att dom två ihop kan bli en väldigt bra helg.

Kanske att jag just där kan ana, om så blott en förnimmelse, det där lilla vingslaget. Även om detta just nu utspelar sig inom hemmakontorets gräns, så är det synapser som aldrig dykt upp om det inte vore för en väldigt fysisk handel i en fortfarande levande stadskärna.

Eftersom jag har den stora fördelen att inte behöva underbygga min analys med minsta lilla siffra, inte heller ger jag ut någon rapport som sen kan användas som tillhygge, så påstår jag att nästa stora trend i våra stadskärnor är … virvel… handel.

Möjligen, eller troligen, i lite annan form. Men dock handel. Att mötas för att utbyta varor och tjänster har trots allt varit en del av människans dna ganska så länge.

”Ingenting är förändrat. Allt är annorlunda”

Jag finner trygghet i att jag alldeles snart ska slå upp Bodils gamla bok för att läsa om en betydligt mer stringent samhällsanalys. Marvin Gayes mästerverk ”What’s going on” som fyller 50 år just idag.

Erik Hörnkvist, redaktionschef