Helgtankar: Vi summerar och önskar God Helg

Fastighetstidningen gör nu uppehåll över jul och nyår. Här är ett par lästips från redaktionschefen som sammanfattar ett ganska så märkligt år.

Att det varit ett extremt märkligt år behöver knappast påpekas. Nu tar vi ett välbehövligt juluppehåll och passar samtidigt på att blicka tillbaks på det gångna året genom att välja ett reportage från varje nummer av vår pappersutgåva.



ETT: Nu i efterhand kan det verka som en tanke. Men att det stora reportaget i årets första nummer handlade om hur vårdfrågor kan få en allt större betydelse för fastighetsföretagen hade såklart inte det minsta med det som snart skulle prägla resten av året. Ett reportage väl värt en omläsning – ”När vården kommer hem”.



TVÅ: Nummer två var märkligt att göra. Intervjuerna gjordes just när pandemin slog till och ingen visste riktigt vart allt skulle ta vägen. En osäkerhet som märktes i samtalet med Emma Stenström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan, om att skapa plats för möten. Men också i artikeln om fastighetsnära avfallssortering. Strax efter publicering kom beskedet från regeringen att producentansvaret för returpappersinsamlingen upphävs. Något som debatterades hett under resten av året. Corona nämns faktiskt inte alls i reportaget ”Politikerna som bytte sida”. Men å andra sidan kommer de nog att spela en än viktigare roll på den nya spelplan som pandemin skapat.



TRE: Nu var vi mitt uppe i pandemin, men ville mest snabbspola framåt. Jag tror att ingressen till intervjuserien ”Staden efter pandemin” sammanfattar känslorna just då:

”Pandemin fördunklar allt och man ser staden som en annan. Man minns det som man en gång tyckte var så levande, vibrerande och vackert. Kommer det att bli så på riktigt igen? Eller är detta virus och social distansering dödsstöten för den täta staden så som vi känner den? Fast å andra sidan, där pandemin har fördunklat uppfattningen så kan den också sätta staden i ett nytt, möjligen hoppfullare ljus. Fast egentligen vet vi ju ingenting.”

De tankar och funderingar de intervjuade uttrycker där är relevanta nu med. Men det reportage jag återvänder till är porträttet av Rikard Skärebo, som ledde arbetet att bygga upp ett fältsjukhus i Älvsjömässan. Ett sjukhus som aldrig kom att tas i bruk. Läs reportaget ”Akut omställning”.



FYRA: I det nummer som kom efter sommaren fortsatte vi att undersöka hur fastighetsbranschen skulle komma att påverkas. Vi skrev om hur fastighetsbolag stärkte sitt sociala ansvarstagande och hur efterfrågan på samhällsfastigheter ökar. Men det fanns ett tydligt behov att komma vidare med allt det andra. Forskaren Haymanot Baheru, som i sin avhandling granskat bruksvärdessystemet, kom efter Fastighetstidningens intervju att höras en hel del i debatten.



FEM: ”Pandemin har onekligen avslöjat hur många kontor lyckats leva vidare som reliker från förra århundradet. Å andra sidan kan det vara riskabelt att extrapolera alltför mycket ur en anomali som pandemin.” Så skrev vi i reportaget om vad det egentligen ska bli av kontorsmarknaden. Och det är väl en fråga som kommer att var aktuell under hela nästa år.

Men jag väljer intervjun med Marie Baumgarts, hållbarhetsexpert på SEB, som berättade om hur den nya EU-gemensamma taxonomin kommer spela en avgörande roll i den gröna omställningen. Då var det inte många alls som pratade om taxonomin. Betydligt fler nu sedan det blev känt att EU-kommissionen vill utforma kriterierna på ett sätt som skulle försvåra finansieringen i en stor del av fastighetssektorn.



SEX: ”Det går att vara positiv”. En rubrik som på något sätt sammanfattar hela 2020. Möjligheten finns – kanske. Här var det dock Chalmersprofessorn Tomas Kåberger som uttalar sig om Kungsledens vision att skapa negativa utsläpp senast 2035.

För att klara det krävs det innovation. Och för att avsluta lite framåtblickande så väljer jag intervjun med journalisten och författaren Katrine Marçal som i sin senaste bok gör en historisk återblick på hur manligt tunnelseende hållit tillbaka innovation vi idag tar som självklar.



God Jul och ett Gott Nytt År

önskar Fastighetstidningens redaktion