Helgtankar: Ta lärdom av Tranemo

Det har rasats mot skatteslöseri. Men fastighetstidningens redaktionschef tar istället fasta på andra viktiga lärdomar av Tranemos kommunala poesi.

En vecka där vi bråkar om poesi är en vecka värd att leva.

Jag pratar såklart om kommunpoeten i Tranemo som under sin ettåriga projektanställning ska ”levandegöra kommunala styrdokument och ge en förnimmelse av vad Tranemo är”. Det är såklart upplagt för rödbrusigt raseri om att ”pengar inte kommer inte ur luften”. Say what!?

Tur då att kommunpoet Jimmy Alm verkar vara en person som också kan se det komiska i sitt uppdrag. För storsatsningar på kommunpoeter är såklart alldeles nödvändigt. Ja, vi behöver poeter av alla dess slag. Inte minst den absurdistiska lyrik som uppstår när en presstödsfinansierad debattör går bananas om andras pengar.

Självklart måste vi ha offentligt finansierad kultur. I ett litet land skulle det annars inte bli mycket kultur alls. Det är lika självklart som att vi behöver diskutera hur skattepengar ska användas. Men om pandemin gjort något tydligt så är det att kulturkontot måste vara rejält tilltaget – annars har vi inget liv alls.

Då tycker jag att syftet att levandegöra kommunala styrdokument är både intressant och lovvärt. Jag har såklart ingen aning huruvida Jimmy Alm kommer att lyckas skapa en annan berättelse om Tranemo. Men bara att försöka är nödvändigt. Det är något som alla med ambition att skapa viktiga platser borde göra.

Städsla en poet och få syn på något nytt!

Låt oss se på tre exempel ur veckans nyhetsflöde:

I tisdags presenterade Atrium Ljungberg en spännande satsning i Slakthusområdet. Prisbelönta Adam Dahlberg och Albin Wessman gör en storsatsning med ny restaurang i en av de stora industribyggnaderna i jugendstil från 1912. Hyfsat exklusivt får man förmoda utifrån duons tidigare avtryck i Restaurangstockholm.

Därför vill jag höra gatans poet deklamera hur det känns att stå utanför de immiga fönstren – tomma fickor och full längtan att höra till. Inte för att jag på minsta sätt har något emot just denna satsning. Precis tvärtom faktiskt. Jag har svårt att tänka mig en bättre början på en destination för mat, kultur och upplevelser. Men se det som en nödvändig poetisk påminnelse. En erinran om allt det andras som också måste få ta plats om det ska bli stad på riktigt. Lika viktigt för konsten som för kassaflödet.

Jag vet att man redan är fullt medveten om detta. Men poesin gör det än tydligare.

Samma dag valde SvD:s politiske chefredaktör Tove Lifvendahl att sammanfatta den politiska debatt på Fastighetsägarnas fullmäktigemöte som ”Måndag hela veckan”. Kanske även vår poet skulle gå bet.

Tur då att det i onsdags damp ner en intressant rapport. Einar Janson, vd på Titania, hade anlitat analysföretaget Evidens för att få klara siffror på effekterna av ett nyproduktionsprojekt i Botkyrka. 3 100 kr/kvm i marknadshyra är en av många intressanta siffror i rapporten (läs en intervju med Einar Janson och hitta länk för vidare rapportläsning här).

Men visst hade det också varit intressant att också låta en poet klä stadsutvecklingsprojekt Tingstorget på Albyberget i ord.

i nodpunkterna av problemen

hög exploatering

säg hej: förvärvsgrad, ekonomisk standard och trygghet

svår att göra något av

då

men nu är det nu

vakansrisk är ingen risk

för de som lyckats komma in

men

glöm inte de andra

Jösses! Lika mycket pekoralpastisch som när Jimmy Alm diktar på travers i tillägnan till fabriken.

Fast det viktiga är trots allt att vi försöker.

Erik Hörnkvist, redaktionschef