Satt under tung press och med tankarna på Trump och Biden gör Fastighetstidningens redaktör denna vecka en betraktelse kring maktspelet bakom svensk bostadspolitik.

Jag lyssnade på USApodden avsnitt: Slaget om senaten under gårdagens gympass. Det är ju så fruktansvärt trevligt. Inte styrkeövningarna – där handlar det mer om dåligt samvete än styrka – men rösterna som gör sitt bästa för att analysera de senaste turerna i maktspelet.

Just USApodden anstränger sig ju visserligen för att hålla det på en rimlig nivå. Men ni vet hur det kan låta när kulturmännen brakar loss:

Uppenbart att Trump stärkte sig i north texlahoma tack vare sin hundvissling om prop 3412. Däremot kan Biden, med hänvisning till Baffinrapporten påverka turn ups när det gäller suburban estonian male, en grupp där han tappade 11,7 jämfört med Wilkens 2002!

(Transparens: ovanstående lilla soundbite snodde jag från min kollega Andreas Ericson som har betydligt bättre tonträff när det gäller det politiska samtalet.)

Hur viktigt och intressant tillsättandet av världens mäktigaste man (tyvärr fortfarande just man) än är så blir det för mig som ett mantra som hjälper mig att behålla fokus och balans. Och det ska gudarna veta behövs om jag ska ta mig genom ett pass. Efter ett tag hade det lika gärna kunnat vara:

Vande Gurunam charanaravinde

Sandarshita svatmasukavabodhe

Att lyssna på en podd om amerikansk politik har dock den klara fördelen att kunna kliva in i duschen med känslan av att vara lite mera bildad. (Betoning på känslan. Reds anm).

Nånstans mellan 6, 7… eh …10 i repetitionerna slog det mig att det borde göras en liknande analys av läget i bostadspolitiken just nu. Hur lågmäld den än kan te sig, så börjar det faktiskt hända saker.

I bakhuvudet hade jag Fastighetsägarnas webbsända samtal ”Ett hyressättningssystem i förändring”. Nu var ju inte Hyresgästföreningen inbjudna, så det skanderades inga ”Lock him up!”. Det hade man såklart inte gjort om organisationen varit där heller. Även om tonen bitvis kan vara hård så är det ett anständigt samtal. Nej, jämförelsen med USApodden ligger i hur analysen av maktspelet ofta är mer spännande än själva sakinnehållet.

Nu bär det såklart påpekas att detta enbart handlar om en redaktörs perspektiv. Sakinnehållet är naturligtvis av största betydelse. Men analysen är som sagt superduperspännade. Ta ett tillsynes harmlöst uttalande som detta:

– Jag håller med om att det finns en skevhet i dagens förhandlingar där man som en part kan vara väldigt avvaktande. Jag hoppas att utredaren kommer hitta ett bra sätt att hantera det och någon form av tvistelösning om man inte kommer framåt.

Det var alltså Socialdemokraternas bostadspolitiske talesperson Johan Löfstrand som sa detta. Och det är ett uttalande som skär djupare genom det politiska Sverige, och såklart genom arbetarrörelsen, än vad man kan tro.

Om detta har ju förresten just Andreas Ericson skrivit om i samband med att utredningen om fri hyressättning i nyproduktion presenterades. Det är läsvärt och du hittar hans analys här.

Hyresgästföreningen trummar ut budskapet om hyreschock. Detta trots att Januariavtalet tämligen tydligt talar om fri hyressättning inte är samma som marknadshyra.

Lite mindre talas det om hur Hyresgästföreningen byggt en omfattande organisation baserad på de hyressättningsavgifter man har rätt att ta ut då man är med och förhandlar. Det är tolv kronor per lägenhet och månad som hyresgästen oavsett om man är medlem eller ej, indirekt betalar till Hyresgästföreningen. You do the maths!

Men kanske talas det än mindre om de utmaningar man på fastighetsägarsidan skulle tvingas hantera om hyressättningen går i en mer marknadsliberal riktning.

Men det verkar Johan Löfstrand har förstått. Han noterade att det är bekymmersamt att debatten väldigt sällan tar sig utanför Stockholms tullar. Och där innanför för ju som bekant hyresrätten en tynande tillvaro.

– I 90 procent av landet skulle inte marknadshyror påverka hyressättningen överhuvudtaget, sa Johan Löfstrand.

Och som juristen Haymanot Baheru stilla påpekade:

– Har vi inte väldigt många hyresgäster runt om i landet som egentligen betalar för mycket på grund av bruksvärdessystemet?

Så nog finns det en betydligt större utmaning för fastighetsägarsidan än vad som oftast framgår. Skulle Fastighetsägarna verkligen, vilket ju brukar påstås, driva kravet om en helt oreglerad marknad skulle man nog inte behöva komma särskilt lång utanför tullarna innan någon väntade med tjära och fjädrar.

Men oavsett vilken analys man vill göra så skulle det bli ett bra gympass.

Erik Hörnkvist,

redaktionschef