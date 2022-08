Helgtankar: Magiska platser behövs mer än någonsin

I spegelbollens sken finner Fastighetstidningens redaktionschef visst hopp inför vad som verkade bli en mörk höst.

Jag skulle så gärna vilja ta med dig till Eddie Chacon och John Carroll Kirbys spelning på Hosoi festival i Slakthusområdet i söndags. Betydligt fler såg eller hörde pratet om Rolling Stones spelning på andra sidan stan några helger tidigare, eller för den delen Way Out West som samtidigt konkurrerade om uppmärksamheten i Göteborg.

Men jag är glad att jag valde den trivsamma lilla tredagarsfestivalen, vars största dragplåster var brasilianska Azymuth. Rent subjektivt var Eddie Chacons neosoul årets största kultur- och lyckoupplevelse.

[ Annons ]

Det är något med lätt grånande artister som efter många års tystnad kommer på att det trots allt är musik de ska ägna sig åt. 1992 toppade duon Charles & Eddie listorna med ”Would I lie to you”. Sen blev det tyst. Under många år arbetade Eddie Chacon som AD och fotograf, även det hedervärda yrkesval. Men som från ingenstans damp LP:n ”Pleasure, Joy and Happiness” ner för något år sedan. Det var det som om all osäkerhet och tvivel klev upp på scenen bredvid honom på scenen i Slakthusområdet. Antagligen läser man in mer än vad som finns där, men jag tyckte mig ana ögonblicket när han insåg hur mycket vi älskade varje ton.

I de här kvarteren har jag så många gånger, i otålig väntan på att den utlovade omvandlingen ska ta fart, promenerat eller rullat runt på skateboard. För det senare har de folktomma kvarteren fyllt en funktion för en grånande comebackskejtare. Därför var det en närmast overklig upplevelse att nu gå omkring bland alla vänliga leenden. När den enorma spegelbollen, som hängts upp på en gammal travers, lös upp dansen fick vi en föraning om vilken magisk plats detta kan bli.

Men värmen har förvandlat min hjärna till en svamp. Jag kan omöjligen finna de rätta orden för att beskriva upplevelsen. Det var toppen helt enkelt.

Eftersom fastighetsbranschen ännu inte riktigt verkar tagit fart i värmeböljan passar jag istället på att påminna om hur viktigt det är att vi (läs: ni) fortsätter att skapa dessa fantastiska platser. Jag är lite orolig att denna höst enbart ska komma att handla om krisande ekonomi och allt vansinnigare repressiva lösningar på hur människor i utsatta områden ska kuvas (i kommande nummer möter du fastighetsägare och polis som har betydligt vettigare idéer om vad som behöver göras än husrannsakan utan brottsmisstanke och skamstraff för barn).

Därför var det lite fint att stöta på Jon Allesson i vimlet.

Jag skyller på det trevliga naturvinet som serverades på festivalen. Men jag tyckte att det kändes gentilt och lite världsvant att presentera honom för min fru som: ”Han äger allt det här”. Men det visade sig att Jon under sommaren lämnat rollen som affärsutvecklingsansvarig för stadsinnovation på Atrium Ljungberg, som alltså äger och utvecklar just denna del av Slakthusområdet, till att kliva in som vd för Glad Stad. Platsutvecklingsföretaget har gått lite på sparlåga ett tag. Dels för att grundaren Fredrik Lindestål ägnat tid till politiken som centerpartistiskt arbetsmarknads- och integrationsborgarråd. Dels på grund av pandemin.

Men Jon Allesson verkade hoppfull inför comebacken (de är redan i full gång med bland annat pop up-restaurangen Plåtparken i Årstaviken).

– Jag tror att platsutveckling kommer att bli viktigare än någonsin. Med nya mönster för hemarbete och krisande ekonomi blir det än viktigare att hitta själen på platsen och med det skälen till varför man egentligen ska ta sig dit. Det blir en allt viktigare konkurrensfördel, sa Jon Allesson.

Egentligen var det nog mest min fru som pratade. Jag tror hon såg en utmärkt möjlighet att kanalisera alla de stadsutvecklingsidéer som hennes man tjatar om till någon annan stackare. Men jag höll mig på mattan och lyssnade hellre på vad Jon Allesson själv tror om hösten. Och han talade om möjligheterna i det vakuum som kan uppstå på vissa platser i krisens spår.

– På en plats som inte längre är ett självspelande piano med retail som dragare, ser jag möjligheter eftersom vi utvecklar destinationer med mat, kultur och upplevelser som besöksmagneter och kan skapa värden på ett annat sätt. Vi kommer att arbeta med att aktivera underutnyttjade platser i Stockholm. Dels i samarbete med fastighetsbolag, dels genom att själva förvärva platser för att utveckla i egen regi. Den marknad vi går in i kommer såklart att på många sätt vara utmanande. Men det innebär samtidigt nya möjligheter för en aktör som har en liten annan idé om hur värden kan skapas, sa Jon Allesson.

Där i spegelbollens sken lät det ganska hoppfullt.

Erik Hörnkvist, redaktionschef