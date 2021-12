Helgtankar: Get back Jo…

I utmattningen efter en överdos the Beatles ser nu Fastighetstidningens Erik Hörnkvist utnämningen av Johan Danielsson till bostadsminister som ett appendix till dokumentären Get back.

Vi har nu återigen en bostadsminister i Johan Danielsson. Men jag vill ju egentligen bara prata om Peter Jacksons åtta timmar långa kammarspel om the Beatles. I händelse av att någon missat – vi pratar om ”Get back”, dokumentärserien i tre avsnitt där vi får följa med bakom kulisserna till inspelningen av ”Let it be”.

Således: låt mig nu förklara varför herr Bostadsminister med stab omedelbums bör teckna ett abonnemang på Disney+, där alltså denna närmast meditativa tv-upplevelse utspelar sig. Till skillnad från så mycket annat kring the Beatles angår den nu räddade dokumentationen av ”Let it be” inte enbart de mest inbitna. För det första för att mänskligheten nu är tvungen att uppdatera vad som får betraktas som obligatorisk kulturkanon. Kring detta har det redan skrivits och analyserats åtskilligt – med all rätt. En parentes bara innan vi kommer till Get backs inverkan på bostadspolitiken: Vi måste prata mer om är Billy Prestons magiska närvaro. För ni märkte väl vad som hände när han intog rummet med sitt eviga leende?

[ Annons ]

Att vi nu faktiskt kan få ta del av när obestridliga klassiker komponeras, hur de gäspandes tas emot av de andra tre, och då och då de kärleksfulla ögonkasten mellan Paul och John – det är helt enkelt av en sådan magnitud att det, utan någon mer ingående motivation, får anses som applicerbart på …eh… ja… allt.

Och ganska uppenbart såklart inte minst på bostadspolitiken.

Johan Danielsson har bara varit bostadsminister sedan i tisdags. Förhoppningsvis kan du strax läsa en intervju på fastighetstidningen.se där han utvecklar sin syn på uppdraget. I dagsläget är det egentligen bara några sekunder i strålkastarljuset vid pressträffen i tisdags vi har att gå på. Ska man dra några slutsatser av vad han sa då (det ska man såklart inte) så kommer han att prioritera arbetsmarknad före bostadsmarknad. Han talade om bostäderna som en bärande del av välfärdspolitiken, men då med en tydlig koppling till arbetsmarknadspolitiken. Många har redan konstaterat att tio månader inte är mycket att spela på om man ska leverera bostadsreformer.

Men när vi nu tar ”Get back” i beaktande förvandlas plötsligt tidsbegränsningen till Johan Danielssons bästa möjlighet.

Ursprungsidén till inspelningen av Let it be var Paul McCartneys. Gruppen hade ganska nyligen kommit ut med ”The Beatles” (den vita skivan) – 30 låtar som spretar åt alla håll och tog månader att spela in. Nu skulle man göra det motsatta. På bara några veckor skulle nya låtar komponeras, övas in, och spelas in live. För att öka pressen skulle allt ske framför ständigt rullande kameror. Det är alltså ett destillat av dessa 60 timmar film och över 150 timmar ljud som Peter Jacksson satt samman.

Även om det i vissa stunder känns närmast övermäktigt att ta sig an en hel arbetsdag the Beatles, så är det intryck som biter sig fast hur sinnessjukt fort allting gick för the Beatles. Hur the Fab Four, trots ibland närmast psykotiska låsningar, hela tiden kommer vidare. Exempel: Paul konstaterar att John återigen är sen, mumlar om att låtskrivarkollegan ska sparkas, hummar vidare på melodin som ännu bara finns i hans huvud medan George och Ringo tittar på. Utan någon kommentar glider John in, plockar upp gitarren och spelar med. Voila: Get back! (alltså låten som lånar dokumentären sitt namn)

”White Album” motsvarar alltså det segdragna jammandet i diverse utredningar och de uteblivna reformerna i januariavtalet. Och ”Let it be” blir följaktligen det pärlband av pragmatiska reformer som vår nya bostadsminister deklamerar från taket på Rosenbad. Det senare som en hyllning till Beatles legendariska takspelning som utgör större delen av avsnitt tre.

Svårare än så behöver politisk analys inte vara. Fråga Ringo!

Utöver tidsaspekten – tio månader blir nu plötsligt oceaner av tid – tror jag att vi genom Peter Jackssons dokumentär förstår the Beatles som det komplexa adaptiva system som John, Paul, George och Ringo tillsammans utgör. De är komplexa eftersom deras beteende är svårt att förutsäga enbart på grundval av kunskap om deras individuella beståndsdelar. De är adaptiva eftersom de organiserar sig själva i nya former eller beteenden som en reaktion på sina omständigheter*. Utöver the Beatles är bisamhällen, städer och finansmarknader exempel på komplexa adaptiva system. De kännetecknas av att små förändringar kan få stora effekter, som sedan bara kan observeras i systemet som helhet. Därför är det hart när omöjligt att veta vad som är orsak och verkan i dessa ickelinjära processer.

Rimligen bör även bostadsmarknaden kunna ses som ett komplext adaptivt system. Även om den generella bostadspolitiken skapat väldigt mycket gott så ser behoven olika ut. Eftersom bostadsmarknaden är ett komplext adaptivt system kan vi inte heller, även om vi gärna vill tro det, förutspå exakt vad en förändring i någon av systemets beståndsdelar kommer att innebära. I stället fastnar vi i en evig rädsla för att rasera hela den svenska modellen. Därför måste vi kunna diskutera särlösningar för att komma vidare.

Precis som Ringo så kan vi testa om en liten taktändring löser någon av knutarna. Annars är det bara att get back.

*Det där är snott rakt av från boken Ett sammanvävt liv av Merlin Sheldrake (som avhandlade här) och handlar egentligen om svampars mycelnätverk.

Erik Hörnkvist, redaktionschef