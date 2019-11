Här ingår middagarna i köpet

Kostnadsfri mat rakt in i kylskåpet under ett helt år. Med det erbjudandet hoppas Einar Mattsson locka köparna till i bostadsrättsföreningen Skulpturparken. Annons: Annons: Annons:



”Köp nu och få fri mat i ett år.” Den kampanjen möter spekulanten på någon av Einar Mattssons bostadsrätter i bostadsrättsföreningen Skulpturparken i Sköndal. Helt fri är nu naturligtvis inte maten, det hade kunnat bli dyrt för Einar Mattsson. Men köper man exempelvis en tvåa så fylls matkontot på med 3000 kronor varje månad.

Detta sker i samarbete med MatHem som ställer in den beställda maten i kylskåpet.

– På Einar Mattsson arbetar vi med att bidra till ett mer bekvämt vardagsliv för våra boende. Med digitala lås från Glue och ett samarbete med MatHem möjliggör vi inte bara matleveranser fram till dörren utan hela vägen in i kyl och frys. Du behöver inte ens vara hemma, berättar Jonas Palén, aälj- och marknadschef på Einar Mattsson projekt.

Den boende beställer maten via webben eller mobilappen. Via det digitala låssystemet öppnar kunden för MatHems leverans via sin mobil. Leveransen filmas av chauffören hela vägen till kylskåpet, och kunden får ett videokvitto när leveransen är slutförd.

– På MatHem brinner vi för att förenkla livet för våra kunder. In i kylen-leveranserna är ett sätt att underlätta vardagen ytterligare och det känns jättekul att Einar Mattsson valt oss som partner i detta samarbete. Nu kan vi gemensamt sträva efter att ge våra kunder en ökad livskvalitet, säger Sara Tranarp, ansvarig för affärsutveckling och partnerskap på MatHem.