Hållbar uppdatering av Swecos huvudkontor

Arcona ska genomföra en omfattande anpassning av Swecos kontorslokaler i Tidningskvarteren i Stockholm. Fokus ligger på hållbarhet och teknik.

Tidningskvarteren är namnet på området i Marieberg, där förutom Sweco-huset även DN-skrapan och Tidningshuset (som ursprungligen uppfördes av Svenska Dagbladet) ligger. Här utvecklar Areim stadsdelen efter en cirkulär stadsplanering, vilket även gäller anpassningen av Swecos lokaler.

Det var förra hösten som det stod klart att Areim och Sweco tillsammans skulle ta fram en modern kontorslösning med ett stort fokus på återbruk. Anpassningen, som nu alltså Arcona ska utföra, görs för att möta Swecos förändrade behov och innebär en modernisering och framtidssäkring av lokalerna.

– Det är ett spännande uppdrag att tillsammans med en kund och hyresgäst, som båda har ett stort tekniskt intresse och starkt fokus på hållbarhet, utveckla dessa kontorslokaler. Att genomföra detta i samverkan med parter som delar vårt engagemang gör projektet extra inspirerande, säger Cecilia Lundberg, affärschef Arcona.

Sweco kommer att sitta kvar i angränsande ytor och intilliggande fastighet under hela projektet. Även övrig verksamhet på markplan, som butiker och restauranger, kommer att bedrivas som vanligt under projektets gång.

Jerker Victor, Head of Asset Management Sweden Areim, säger att de nya lokalerna spelar en viktig roll både för Swecos uttalade ambition att vara en attraktiv och engagerande arbetsgivare och för Areims fortsatta utveckling av Tidningskvarteren.

– Med starkt fokus på hållbara lösningar har Arcona varit en viktig samarbetspartner i arbetet med att skapa förutsättningarna för Swecos nya kontor. Genom att delta från de inledande diskussionerna, vidare genom projektering och detaljering, och nu i genomförandet, har det funnits en tydlig röd tråd genom hela projektet. Detta har skapat trygghet i både process och resultat, säger Jerker Victor.

Fastigheten är för närvarande certifierad enligt BREEAM IN USE Very Good, och förbereds för att omcertifieras efter projektet avslutats. Lokalerna omfattar cirka 20 000 kvadratmeter, och kommer att stå klara 2027.