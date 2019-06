Hallå där, Kristina Rosqvist!

Almedalen vimlar av fastighetsfolk. Varje dag letar vi upp någon som berättar om sina tankar och åsikter kring årets Almedalsvecka. Först ut är Kristina Rosqvist på Hemsö Fastigheter. Annons:



Vad ska du göra i Almedalen i år?

– Vi på Hemsö Fastigheter ska ha ett seminarium i dag där vi ska prata om något som vi kallar ”ljuslyftet”. Det handlar om att förbättra belysningen för att underlätta lärandet i de skolfastigheter som vi äger.

Hur går det till?

– Vi har ett pilotprojekt på Raoul Wallenbergskolan i Järvastaden där vi tillsammans med belysningsleverantören Signify installerat nya lampor som bättre går att anpassa till olika typer av aktiviteter i klassrummen. Det har tidigare prövats i Holland, men det här är första gången det har använts i Sverige.

Vilka är det som deltar i seminariet?

– Det är jag från Hemsö, Robert Fredriksson från Signify, Per Egon Johansson och August Asp från Raoul Wallenbergskolan och Leo Gerdén från Sveriges elevråd.

Vad ska du annars göra under veckan?

– Jag ska gå och lyssna på massa seminarier, inte bara de som handlar om fastigheter utan allt som handlar om vad våra hyresgäster vill ha. Vi äger ett hundratal skolor och förskolor, samt äldreboenden och andra typer av samhällsfastigheter. Därför är jag intresserad av vad våra hyresgäster har för behov i framtiden.

Har du några särskilda tips?

– Det är just det, att titta utanför vår egen bransch. Det är det som gör Almedalen så intressant, att det är så brett och finns så mycket annat att lära sig.