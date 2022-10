Håll i och håll ut

Det drar ihop sig till kris på flera fronter. Då är det viktigt att stå fast vid överenskomna modeller. Anders Holmestig menar i sin ledare att det är viktigt att nu inte göra avsteg från trepartsöverenskommelsen.

Skyhög inflation, höga elpriser och kraftiga räntehöjningar. Inte på trettio år har vi befunnit oss i en situation som dagens. Det har dessutom gått oerhört fort. Bara för ett drygt halvår sedan hade vi förhoppning om att 2022 skulle bli ett återhämtningsår där vi lämnat pandemin bakom oss. Nu befinner vi oss istället i ett helt nytt ekonomiskt läge och det kommer kräva anpassningar av oss alla.

En sådan anpassning som vi redan gjort är den nya modell vi har för hyresförhandlingarna. I år förhandlar vi för första gången med Hyresgästföreningen utifrån en gemensam grund. Fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och som är relevanta för hyresrätten ska ligga till grund för hyresutvecklingen: taxor och avgifter, förvaltnings- och underhållskostnader, räntor, BNP och konsumentprisindex.

Den nya modellen sjösattes i våras och kommer förhoppningsvis bidra till att skapa bättre stabilitet på hyresmarknaden. Även om modellen inte kan kompensera helt för de kostnadsökningar vi nu ser är det viktiga att vi håller fast vid den för att skapa förtroende och för att kunna locka investeringar till hyresrätten.

På samma sätt som vi håller fast vid den nya modellen för hyresförhandlingar även under kärvare tider är det lika viktigt att vi håller fast vid den fungerande modellen för hyresutveckling för lokaler. Modellen att räkna upp lokalhyrorna med KPI har funnits sedan 1900-talets början och har fungerat under orostider, oljekriser och inflation. Det handlar om att hålla i och hålla ut, för att låna ett uttryck som användes flitigt under den mest intensiva delen av coronapandemin.

Vi arbetar aktivt för att ett elprisstöd ska införas omgående för hushåll och företag, föreslår sänkt moms och fryst energiskatt på el.

Men samtidigt som vi håller fast vid de modeller vi tagit fram och som bidrar till stabilitet på både lokal- och bostadshyresmarknaden behöver vi ha full förståelse för att den plötsliga omsvängning vi ser i ekonomin kommer kunna bli tuff.

Det är därför vi jobbar aktivt med att hjälpa våra medlemmar att fortsätta energieffektivisera och sänka både energianvändning och energikostnader. Branschen har varit oerhört framgångsrik i att ställa om för att minska sin energiförbrukning och gå över till miljövänliga energikällor. Det arbetet behöver vi ta ett steg längre. Här stöttar vi som branschorganisation med kunskap, checklistor och utbildning för att bidra till energiomställningen.

Men även ett framgångsrikt arbete för att minska energianvändningen kommer att ta tid och det kan vara svårt för företag och hushåll att fram till vintern minska sin energiförbrukning. Vi arbetar därför aktivt för att ett elprisstöd ska införas omgående för hushåll och företag, föreslår sänkt moms och fryst energiskatt på el. Det gör vi för att snabbt sänka kostnaderna samtidigt som vi lyfter frågan om att spara energi och effektivisera energianvändningen, vilket är viktigt långsiktigt.

Vi har en skakig tid framför oss, där det kommer finnas de som vill frångå de etablerade modeller vi använder på hyresmarknaden för att på kort sikt försöka minska sina kostnader. Det är dock en farlig väg att slå in på, att snabbt ändra modeller som fungerat under lång tid. Därför är vårt tydliga budskap i krisen. Vi ska göra vad vi kan för att underlätta för dem som drabbas av energi- och kostnadskrisen, men vi måste också hålla i och hålla ut. Det är så vi skapar motståndskraft för framtiden.

Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige