Gratis spotpriser kan minska fastighetsbranschens elnota

Proptechföretaget Kiona erbjuder nu sina användare gratis tillgång till spotpriser i samtliga företagets lösningar för optimering av bland annat fastigheter. Det kan minska elutgifterna kraftigt, tror bolaget.

Smartare elanvändning baserat på realtidspriser från elbörsen ökar möjligheten för fastighetsaktörer att minska sina elkostnader och klara en vinter i energikrisens tecken. Enligt data från den nordiska elbörsen Nord Pool skiljer det nästan 400 procent på det europeiska elpriset i augusti 2022 om man jämför februari 2021. I vissa regioner innebär detta enorma kostnadsvariationer för både privatpersoner och företag när pris per timme varierar kraftigt. Och när vinterkylan slår till kommer det bli ännu dyrare.

– Framgent tror vi att många elbolag tvingas att sälja in timprisavtal till sina kunder då man helt enkelt inte kan ha fasta elpriser över 1-3 år på grund av att det är för hög ekonomisk risk. Då behöver elbolagen ge kunderna en möjlighet att styra utifrån ett varierande elpris, säger Jon Åkerström, produktchef vid Kiona.

Företaget har idag över 55 000 fastigheter uppkopplade via olika tjänster. De som har ett löpande avtal har nu också tillgång till spotprisdata utan att betala extra för just detta.

– Vi tror att om vi tar all den data all våra kunder har via våra och andras system, och också introducerar spotpriser, så kommer det gå fort att få till smarta lösningar som effektivt både minskar energianvändningen och kortsiktigt sänker deras kostnader.

Joakim Nilén, Product Manager på Kiona, ligger bakom funktionen som styr uppvärmningen av en fastighet baserat på spotprisdata (timvärden för 24 timmar framåt).

– Den produkt jag ansvarar för och även utvecklar används av vårt partnernätverk för att visualisera och till viss del styra fastigheter. Det jag tog fram nu i samband med åtkomst till spotpris är ett sätt att göra informationen lättillgänglig för våra partners att bygga lösningar på.

Han tog även fram ett exempel där spotpris används i kombination med inomhusklimat och väderdata för att besluta om en värmepump skall köra på automatik, stå still på grund av för hög elkostnad eller forceras på grund av för låg inomhustemperatur. Då kan man se hur mycket det kostar att köra värmepumpen eller om det lönar sig att använda fjärrvärme under en period istället.

– Lösningen sköter sig självt och är en del av mjukvaran. Den kan även anpassas för mer avancerad styrning om så önskas. Det skulle även vara möjligt att skicka ett larm ifall elkostnaden stiger över en viss nivå, säger Joakim Nilén.

Eftersom lanseringen gjordes i dagarna så har den inte hunnit användas i några skarpa fall än, men Kiona hoppas att detta kan hjälpa både deras partners och fastighetsägare att hantera de förändringar som sker inom energimarknaden.