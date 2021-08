Gotlandshem vill bygga 1500 bostäder till 2031

1 500 nya bostäder, varav runt 1 000 hyresbostäder i eget bestånd. Det är Gotlandshems nya målbild fram till 2031.

Det var under ett styrelsemöte den nya målbilden sattes upp. Enligt Peter Norman, styrelseordförande Gotlandshem, måste man bygga runt 125 nya bostäder per år under minst tio år för att bolagets byggprojekt ska göra verklig skillnad för dem som söker bostad på Gotland.

Gotlandshem har redan nu idéer för en förändrad affärsmodell som skapar ett större handlingsutrymme för kärnverksamheten. Genom att arbeta mer storskaligt inom såväl nybyggnation som underhåll och förvaltning skulle flera fördelar kunna uppnås.

– Om vi bygger 300 bostäder i ett område och låter 100 av dessa bli bostadsrätter kommer det att ge flera fördelar. Bostadsområdet blir mer varierat och storleken på projektet kan skapa en mer kostnadseffektiv byggprocess. Det tillsammans med försäljningen av nya obebodda bostäder ger oss ett kapitaltillskott som vi kan använda för att bygga ännu fler hyresbostäder. De här tankarna är än så länge på idéstadiet men så här långt tror vi på dem som en bärande affärsmodell, säger den nytillträdde vd:n Joakim Martell.