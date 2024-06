Gästkrönika: Den ljusnande framtid är hyresrättens

I en serie rapporter har Fastighetsägarna Syd utforskat hyresrättens framtid. Nu del två där Anna Wiking ger tips för mer variation, trivsel och hopp.

Försommar. Hoppets, gräspollens och studenternas tid. Som hyresrättens ambassadör funderar jag på hur den andra delen av Fastighetsägarnas rapport Huset, hemmet och jag ska introduceras (kommunikationsavdelningen har dessutom bett om tre konkreta tips, eftersom det skapar bra content).

I min senaste krönika konstaterade jag att vi behöver värna och investera i hyresrätten. Men till vem rent konkret sätter vi hoppet om hyresrättens revansch i den ljusnande framtid? De unga förstås!

De som nu springer ut från gymnasieskolornas trappor är den så kallade generation Z. Den första digitala generationen. De är starkt värderingsstyrda, ser hållbarhet som en hygienfaktor och lyssnar på influensers för vägledning i livet. Kopplat till det senare har hyresrätten en liten uppförsbacke.

I vår rapport framgår att 64 procent upplever att hemmen som de bli inspirerade av via sociala medier, TV, poddar eller tidningar oftast är hem som ägs av någon. 3 procent upplever att det oftast är hem som är hyresrätter. Här finns potential!

När det gäller hållbarheten är det bättre, vår rapport visar att trivsel, nöjdhet och hållbara val hänger ihop. Trivs vi i vårt boende gör vi fler hållbara val kopplat till boende och vice versa. I sin tur hänger trivsel och interaktion med grannar ihop, men yngre har en lägre interaktion än äldre med sina grannar.

De som interagerar mer med sina grannar är mer benägna att dela. Sju av tio kan tänka sig att låna, dela och hjälpa sina grannar med saker och tjänster. Här finns möjlighet till delningsekonomi. Men en förutsättning för att dela är att vi känner tillit.

Statistik från SCB visar att hyresrättsboendet har sin högsta topp bland unga. Det finns alltså all potential att lyfta hyresrättens fördelar och utmana de ungas bild om att de flesta som bor i en hyresrätt gör det för att de inte har råd med en bostadsrätt. I Göteborgsposten undersöktes nyligen hur en bostadsinvestering i ägt boende står sig mot att hyra.

Summan för kontantinsats placerades istället på börsen och det visade sig långsiktigt ge en bättre värdeökning. Det finns säkerligen perspektiv att lyfta för den kritiske, förlåt den initierade, men det är ett intressant ekonomiskt perspektiv på hyresrätten. Att den faktiskt möjliggör ekonomisk investering och god avkastning. Och i artikeln visar sig det sig att hyresrätten har ytterligare en ambassadör:

”Ofta kan jag tycka att man pratar som om enda lösningen för unga är att just köpa och det är jag inte särskilt säker på att det är. Att gå in och belåna sig som en väldigt ung person det är också behäftat med en viss risk”, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket.

Här lyfter vän av ordning perspektivet att då måste det finnas hyresrätter att hyra, som inte kräver femtio år i kö eller bygger på kontakter. Absolut, det behövs en hyresmarknad i balans där tillgång motsvaras av efterfrågan. Det behövs incitament till rörlighet på hyresmarknaden, en investeringsvilja och fri hyressättning i nyproduktion som bidrar till fler hyresrätter och flyttkedjor. Men ni vet hur de unga är.

Visionärer, fulla av illusioner, med alla möjligheter framför sig.

Anna Wikings tre tips….

Visa upp variationen av hyresrätter. När det gäller lägenheter i flerbostadshus är hyresrätterna fler än bostadsrätterna (SCB 2023). Variationen är stor men ofta är det en ensidig bild av hyresrätten som lyfts upp. Hur ser det ut i ert fastighetsbestånd? Har ni någon fastighet eller lägenhet med en intressant historia? En hyresgäst som är en av landets främst mat- och inredningsinfluenser och bor i en sekelskifteslägenhet i Norrköping? Finns det en prunkande balkong med en ovanlig dahliaknöl som står i blom (och som vintertid förvaras i det gemensamma övervintringsblomrummet i fastighetens källare)? Förvaltar ni kanske hyreslägenheter som radhus eller en gammal statarlänga? Det är dags att lyfta fram, synliggöra och visa stolthet över hyresrättens historia och mångfald.

Skapa förutsättningar för digitala och fysiska möten för ökad trivsel, tillit och delning. Steel with pride efter att ni köpt, läst och inspirerats av Lina Zakrissons bok Grannskapsrevolutionen: hur du skaffar dig ett härligt grannskap och lever ett rikt liv där du bor. Här finns mängder av bra, enkla och konkreta tips på hur vi får till mer interaktion grannar emellan och lyfter outnyttjad potential i flerfamiljshuset. Varför t ex inte skriva ut förnamn på namntavlorna i trapphuset (ja ni bör säkert inhämta ett GDPR-medgivande från hyresgästen, men så fint att känna alla grannar till förnamn). Boendeappar används av många bostadsbolag, satsa gärna på den interaktiva versionen som bjuder in till aktivitet, delning och digital vänskap.

Framtidstro – Ta reda på vad era hyresgäster vill och önskar för framtiden. Drömmar, önskningar och visioner, stora som små bidrar till utveckling av era erbjudanden och boendemiljöer. Vad vet ni vad era hyresgäster och medarbetare vill och önskar? Finns det utrymme att ta del av deras tankar och förslag på något vis? Sprid och dela med branschkollegor! Kanske gör ni en återkommande NKI-undersökning där utrymme för denna typ av fråga kan inrymmas. Är det enkäter med förbestämda frågor som tas fram av ett kundundersökningsföretag? De liksom jag är säkert övertygade om att alla vinner på att lyssna mot framtiden.

Anna Wiking,

stadsutvecklings- och samhällsstrateg Fastighetsägarna Syd