Gallerian utsedd till Nordens bästa handelsplats

Gallerian i Stockholm utsågs till vinnare i kategorin Commercial Space of the Year under NCSC Nordic Awards 2023.

Prisutdelningen i NCSC Nordic Awards 2023 ägde rum under en galamiddag på Münchenbryggeriet i Stockholm i torsdags. Gallerian, som ägs och förvaltas av AMF Fastigheter, blev vinnare i kategorin Commercial Space of the Year för att ha skapat en inspirerande och innovativ plats för shopping, restauranger, arbete, möten och stadsliv.

– Jag är otroligt stolt och glad över att Gallerian får den här utmärkelsen även på nordisk nivå. Det är ett erkännande och ett kvitto på att utvecklingen vi gjort de senaste åren har lett till att vi nått vår vision – att skapa en mötesplats full av liv och puls där människor vill vara. Vi är många som dagligen bidrar till att göra Gallerian till den självklara shoppingdestinationen i Stockholm city och jag kan inte nog tacka mitt team för deras engagemang och hårda arbete, säger Cecilia Åkesson, centrumchef för Gallerian i ett pressmeddelande.

Gallerian slog upp portarna första gången 1976. Knappt fyra decennier senare byggdes det omgivande kvarteret Urban Escape med nya kontor, hotell och takbarer. I samband med detta genomgick Gallerian en stor renovering.

– Gallerian är framtidens kommersiella plats. Den har allt som gör att besökaren vill vara där: relevans, innovation, story telling. Ett föredöme och inspiration för hela branschen i Norden, säger Kajsa Hernell, Managing Director, NCSC.