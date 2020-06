Fritt fram att energiåtervinna

Enligt ett pressmeddelande från företaget Ecoclime kan kommunala VA-bolag inte längre förhindra fastighetsägare från att återvinna värmeenergi i spillvatten.

Nu kan fastighetsägare inte längre åläggas högre VA-kostnader vid energiåtervinning från avloppsvatten. Detta enligt företaget Ecolime som i ett pressmeddelande säger att bolagets dotterbolag Evertherm sent under måndagskvällen kontaktats av av representanter för ett bygg- och fastighetsägarnätverk i Umeå. Budskapet var att Kommunförbundets jurister via det kommunägda VA-och miljöbolaget VAKIN nu ger klartecken till fastighetsägare som planerar att installera Evertherms systemlösning för spillvattenvärmeåtervinning.

– Vi är glada över beskedet; det är orimligt att kommunala aktörer ska sätta käppar i hjulet för energi- och kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att Sverige ska klara de nationella och globala klimatmålen, säger Lennart Olofsson, vd Ecoclime.