Första hyresgästen i Citygate klar

Skanska Fastigheter Göteborg hyr ut till Visma i Citygate i Göteborg. Ytan är på 2030 kvadratmeter och avtalet är skrivet på sju år och



Avtalet med Visma är det första som skrivs för Nordens högsta kontorshus, Citygate.

– Vi är mycket glada över att kunna välkomna Visma till Citygate. Med husets fokus på hälsa och välbefinnande kommer Visma få de bästa förutsättningarna för att skapa en attraktiv och modern arbetsmiljö. Att vi redan nu tecknat ett hyreskontrakt i husets högdel känns extra roligt och ger oss bra förutsättningar i vårt fortsatta uthyrningsarbete, säger Mats Dynevik, marknadschef, Skanska Fastigheter Göteborg

Citygate är just nu under uppbyggnad och blir 36 våningar och 144 meter högt, och får en total uthyrningsbar yta om cirka 42 000 kvadratmeter. Projektet certifieras enligt WELL, vilket innebär ett helhetstänk kring hur människor påverkas av den byggda miljön de befinner sig i. Byggnaden kommer dessutom att miljöcertifieras enligt LEED.

Första hyresgästen att skriva kontrakt är alltså Visma.

– Visma har de senaste åren expanderat kraftigt i Göteborg. Citygate erbjuder en modern hållbar arbetsplats med fokus på hälsa och välbefinnande som mycket väl passar vår verksamhet som högteknologiskt företag och som blir attraktiv för det viktigaste som vi har – våra medarbetare. Vi får möjligheten att samlokalisera vår verksamhet i staden samt möjligheter för ytterligare expansion, säger Pär Johansson, övergripande ekonomi- och lokalansvarig, Visma i Sverige.