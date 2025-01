Försäkringsjätte bildar arbetsplats för 800 medarbetare

Två bolag i If-koncernen flyttar in till Nordstan i Göteborg. Tillsammans kommer de att hyra närmare 9 000 kvadratmeter kontorslokaler.

Vasakronan har tecknat ett tioårigt avtal med If, och nu står det klart att sakförsäkringsbolaget kommer att flytta in på Östra Hamngatan 24 i Nordstan. Av Nordstans 35 000 kvadratmeter stora kontorslokaler hyr If totalt 8 800 kvadratmeter fördelat på två plan. Därmed lämnar de sina befintliga lokaler i Mölndal, som ägs av Regio.

I samband med flytten kommer även Volvia, som är en del av If-koncernen, att lämna sina lokaler på Bohusgatan och flytta in tillsammans med If i Nordstan.

[ Annons ]

Genom att samla både If och Volvia under samma tak skapas en arbetsplats för nära 800 medarbetare.

– Efterfrågan på den här typen av lokaler i bra kollektivtrafiknära lägen är stark. Man vill dessutom ha väl utformade lokaler som möter förändrade behov och befinna sig i en attraktiv miljö med ett stort utbud i närområdet. Allt detta kan vi erbjuda If med valet av Nordstan och vi hälsar dem varmt välkomna in till centrala Göteborg, kommenterar Kristina Pettersson Post, chef Göteborg Vasakronan.

If flyttar in i sina nya lokaler hösten 2028. Detta sker i samband med att den nuvarande hyresgästen SEB lämnar lokalerna för att flytta till Vasakronans nybyggda fastighet Kaj 16 i Lilla Bommen, som slår upp portarna 2027.