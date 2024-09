Fastighetsbranschen: Bäst på jämlikhet, sämst på mångfald

Även i år är fastighetssektorn högst upp på listan med kvinnor i ledning och styrelser. Däremot är det en bransch i botten när det gäller andelen icke-vita i ledningen.

Stiftelsen Allbright har sedan 2012 räknat och rankat jämställdheten i svenska börsbolag. Och redan i starten stack fastighetsbranschen ut som den mest jämställda. I den andan har det rullat på sedan dess. I 2024 år beräkning är andelen kvinnor i 41 procent av fastighetsbolagens ledningar 41 procent och i styrelser 35 procent. Snittet för alla börsbolagen är i år 30 procent kvinnor i ledningsgrupperna – högst hittills.

– En historisk milstolpe att vi spränger 30-procentgränsen, säger Amanda Lundeteg, vd och talesperson på Allbright.

Allbright anser att ökningen beror på att fler män än kvinnor slutar i ledningsgrupperna, en tendens som syntes redan under 2023 och som fått ytterligare fart under 2024. En av förklaringarna tycks även vara att det har noterats färre nya bolag på börsen under lågkonjunkturen – nynoteringar som annars tenderar att öka antalet män.

Men om utvecklingen går i rätt riktning vad gäller jämställdhet så står det och stampar i mångfald vad gäller andelen icke-vita personer i bolagens ledningar och styrelser. Icke-vit är i Allbrights definition personer som har ett utseende med afrikansk, asiatisk och mellösternbakgrund. Kodningen utgår från bilder som analyseras av Albright.

– Det är andra året vi kodar andelen icke-vita i ledningsgrupperna och det har inte skett någon ökning alls. Precis som förra året landar totalen på 4,5 procent, skillnaden är att det kommit in några fler kvinnor, men å andra sidan har andelen icke-vita män minskat lika mycket, säger Amanda Lundesteg.

Här sticker fastighetssektorn ut med lägst andel icke-vita i ledningsgruppen, under en procent. Kommunikation, tech och energi är i topp med respektive tio, sju och sju procent.

– Fastighetssektorn har arbetat strategiskt med att få in fler kvinnor, nu är utmaningen att kopiera den strategin även i mångfald. Många icke-vita vittnar om att det är svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden och att man ratas i ett tidigt skede, säger Amanda Lundeteg.