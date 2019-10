Färre stora affärer är ett tecken på omprisning

Även om transaktionsvolymerna har varit stabila och höga på senare tid så har det skett ett tydligt trendskifte mot färre men större affärer. Sett i ett längre perspektiv så har antalet transaktioner på fastighetsmarknaden varit ganska stabilt.

Under i princip samtliga månader sedan mitten av 2000-talet har årstakten i antalet transaktioner legat inom intervallet 330 till 420 stycken. Antalet transaktioner har de facto bara avvikit från det intervallet vid tre tillfällen, i samtliga fall på nedsidan.

HÖG AKTIVITET PÅ TRANSAKTIONSMARKNADEN UNDER VÅREN

Aktiviteten på den svenska transaktionsmarknaden har varit fortsatt god under hösten och den sammantagna transaktionsvolymen under augusti och september uppgick till ca 13 miljarder kronor (till och med den 15 september), vilket kan jämföras med 5,5 respektive 7,9 miljarder kronor under samma perioder 2017 och 2018. Den rullande 12-månaders transaktionsvolymen ligger på cirka 150 miljarder kronor.