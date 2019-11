EY flyttar in i Prisma

Wihlborgs hyr ut 700 kvadratmeter i Prisma i Oceanhamnen i Helsingborg. Hyresgäst är revisions- och konsultbyrån EY. Annons: Annons: Annons:



Den nya stadsdelen Oceanhamnen rymmer både kontor och bostäder och är just nu under uppbyggnad. En av byggnaderna är Wihlborgs kontorshus Prisma (Ursula 1) som blir områdets ikonbyggnad, med techhubben Hetch som husets nav.

En av hyresgästerna blir alltså ey, som flyttar in på fjärde våningen under fjärde kvartalet 2020.

– Vi ser verkligen fram emot flytten till Prisma. Medarbetarna är vår viktigaste resurs och vi är glada att kunna skapa en ny, mycket attraktiv och modern arbetsmiljö i denna fantastiska byggnad, säger Karoline Tedevall, kontorschef på EY.

Prisma är ritat av Erik Giudice Architects som inspirerats av ljuset, utsikten mot Danmark och färjorna som ständigt är i rörelse. Prisma har starkt hållbarhetsfokus och certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Det känns fint att välkomna EY som ny hyresgäst hos Wihlborgs. I Prisma finns alla förutsättningar att skapa en fantastisk miljö för såväl medarbetare som besökare. Med en kombination av närhet till kommunikationer, ett havsnära läge och en arkitektur i världsklass är detta en svårslagen plats, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.