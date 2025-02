Evenemangsstaden i söder glöder

Nyss återinvigdes Globen – eller Avicii Arena som den heter – för 800 miljoner kronor. Vi har träffat mannen i kulisserna bakom en stad av rock.

We built this city

We built this city on rock and roll

Den gamla 80-talshiten av Starship dyker upp i huvudet när jag passerar genom Globen-området, eller Söderstaden som det mer officiellt heter.

För utöver världens största sfäriska byggnad* och dess sidoarena Annexet, inhyser området Hovet och Stockholmsarenan, först känd som Tele2 Arena, och sedan årsskiftet 3Arena.

Ett gitarriff bort ligger Slakthusområdet, där det redan finns flera spelställen, bland annat Slakthuskyrkan och Fållan – och fler är på gång.

Så visst har Stockholms kommun sedan 1988 byggt en rock’n’rollstad, eller åtminstone ett distrikt. Samtidigt får musiken dela byggnaderna med diverse sportevenemang. I Globen och på Hovet spelas det hockey, och på 3Arena allsvensk fotboll. Annexet, initialt en uppvärmningshall för hockeylag, bjuder oftast på konserter eller företagsevenemang.

Bakom kulisserna hittar vi ägarna, kommunala fastighetsbolaget SGA Fastigheter AB och dess vd Mats Viker. Han har jobbat i fastighetsbranschen i hela sitt liv. Både utpräglat kommersiellt och mer formellt statligt, berättar han.

– Jag jobbade ett tag på Statens fastighetsverk på 90-talet. Jag jobbade sedan med ambassader runt om i världen. Förvaltarambassad eller vad man ska kalla det. Så mitt jobb har tagit mig runt hela världen.

– Efter det var jag i nästan 11 år på Akademiska hus i Stockholm. Där var det väldigt mycket utveckling och byggnation. Först med de mindre och medelstora högskolorna, gamla Konstfack samt även ute i Kista Jobbade även med det som sedermera blev den nya musikhögskolan.

Mats Viker hann även med en sväng på Praktikertjänst, idag mer kända för tandvård och vårdcentraler. Men då hade man även fastigheter, berättar han.

Kort om Mats Viker Titel: VD på SGA Fastigheter

Ålder: 62

Karriär: Ekerö Bostäder AB, Praktikertjänst Fastigheter AB, Akademiska Hus AB, Statens Fastighetsverk, Nordisk Renting AB

Bor: Bettna, i Södermanland

Intressen: Hundar, hästar, friluftsliv, jakt samt även hockey- och fotbollssupporter

Familj: Fru och två vuxna barn

– Sen hamnade jag på Ekerö bostäder, ett allmännyttigt bostadsbolag. Jag tänkte först att bostäder ska jag aldrig hålla på med. Men när de ringde och frågade så kände jag att jag måste testa att anta utmaningen.

Fast egentligen har han aldrig varit intresserad av att pyssla med fastighetsförvaltning och transaktioner på det sättet.

– Det har inte intresserat mig. Utan jag är mer inne på det handfasta jobbet kring att sköta fastigheter. Och sen hamnade jag här för ganska prick åtta år sedan, säger Mats Viker, och gör en svepande rörelse runt kontoret som ligger vägg i vägg med arenan.

Fast området kring Gullmarsplan var Mats Viker tidigt bekant med. Som hockey- och fotbollssupporter har han varit där sedan 1970-talet.

Däremot har han inte lockats särskilt mycket av musiken som spelats på scenerna.

– Visst, jag går på konserter ibland. Men det är inte mitt stora kall. Jag gillar musik, men inte konserter, jag tröttnar alltid efter en kvart.

Att han är stolt och begeistrad över bolagets byggnader råder det dock ingen tvekan om.

– Det är ju fantastiska byggnader som är… det är ju ingen som inte vet vad Globen är. Det som numera heter Avicii Arena, rättar han sig.

– Den har ju aldrig hetat Globen. Det är ju liksom ett trivialnamn. Nåt man säger i folkmun. Så jag tillåter mig själv att också säga Globen ibland. Men formellt heter den Avicii Arena.

Det resonemanget leder osökt in på en annan rad från We built this city:

“Someone’s always playing corporation games

Who cares, they’re always changing corporation names”

Att storföretag satt sitt namn på musik- och sportarenor är standard i USA, faktum är att redan 1912 fick basebollarenan i Boston namnet Fenway Park efter fastighetsbolaget Fenway Reality.

Fakta: SGA Fastigheter Grundat: Ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB, som i sin tur ägs till 100 procent av Stockholms stad. Är sedan 2008 ett renodlat fastighetsbolag. Bestånd: Fastigheterna Arenan 9 och Grishuvudet 2, med Avicii Arena, Hovet, Annexet samt 3Arena, liksom nöjesdestinationen Tolv Stockholm samt före detta Söderstadiontomten

Marknadsvärde: Ca 4 MDSEK

Antal anställda: 18

Sverige ligger som så ofta efter den stora grannen i väst, det är inte förrän de senaste decennierna det har blivit alltmer förekommande med företagssponsring.

Och just ”Globen” har faktiskt bytt namn fyra gånger; från arbetsnamnet Prins Bertil Arena (som Stockholms kommun avvisade) till Stockholm Globe Arena vid öppningen 1989.

Det gällde till 2008 då företagen började inse vikten av att synas i populärkulturella sammanhang. Ericsson köpte namnrättigheterna och namnet ändrades året därpå till Ericson Globe. Det i sin tur försvann 2021 när den klotformade byggnaden bytte till Avicii Arena.

Senaste namnändringen var ändå behjärtansvärd, menar Mats Viker, eftersom den bakomliggande anledningen var att belysa psykisk ohälsa bland ungdomar. Det är inte heller strikt kommersiellt, utan ett samarbete mellan arenaoperatören Stockholm Live, stiftelsen Tim Bergling Foundation och diverse sponsorer.

– På det sättet så tycker jag att man kan värna att det inte står Coca-Cola på arenan, utan att namnet står för ett väldigt gott syfte.

Att arenan kanske byter namn om några år tycker han inte är nåt konstigt, utan jämför med om någon hyr en kontorslokal eller en restaurang av ett fastighetsbolag. Då är det ju självklart att hyresgästen bestämmer vad verksamheten ska heta.

– Det är precis på samma sätt med oss. Vi hyr ut det här till Stockholm Live, och det är de som har möjligheten att sälja den rättigheten. Dagens avtal är långsiktigt, men hur långt får de svara på.

– Men det är klart att det är väl sannolikt så att när en företagare gör den satsningen, det är ju reklam. Det får man inte glömma bort. Samtidigt är det en del i att på något sätt finansiera en arena.

Och i Sverige är man bra på att behålla och utveckla sina byggnader, jämfört med i USA, där man bygger nya arenor hela tiden.

– När en arena är 35 år gammal bygger man en ny. Ett sätt för dem att finansiera det är att sälja namnrättigheterna för groteska summor. De får tillbaka rätt mycket av investeringarna redan på namnrättigheterna. Men så gör inte vi, vi bygger om.

Och det är exakt vad man gjort med Avicii arena. För 800 miljoner kronor har byggnaden genomgått en grundläggande renovering. Inte så mycket på utsidan, där syns ingen större förändring. Men inuti är det som en helt ny arena, där ledorden har varit atmosfär, intimitet och akustik.

– Det här projektet har varit en teknisk utmaning utan motstycke. Vi har haft bland de absolut bästa konsulterna i världen, både på arkitektur- och konstruktionssidan, säger Mats Viker.

Att återge allt som skett inne i Globen skulle behöva en egen artikel, men i korthet har man rivit C-läktaren, och även A-läktaren är till 85 procent riven Så det är mer eller mindre två helt nya läktare i stället för tre. De har blivit både brantare och fler stolar får plats. Sen finns möjligheten att ta bort stolarna på en sektion. Då får man en ståplats på hockeymatcher, vilket aldrig har funnits tidigare i Sverige.

Därtill en helt ny jumbotron, som går att hissa upp under konserter för att inte störa överblicken. Utrymmet för barer och kiosker har också utökats.

Men mest möda har man lagt på akustiken, som alltid varit ett dilemma under konserter och matcher. Det största problemet har varit att få ordning på ljudet i den 85 meter höga byggnaden. Det har studsat fram och tillbaka i sfären och kommit tillbaka som ett dovt basljud, en efterklang på i vissa fall på 4–5 sekunder. Det förstörde väldigt mycket av det krispiga ljudet nere på läktarnivå.

Även stolarnas sitsar är specialgjorda med små hål på undersidan som påverkar ljudet positivt. Glasväggarna runt läktare och VIP-avdelningar, som gjorde att det studsade ännu mer, har man antingen tagit bort helt eller vinklat rutorna så att de reflekterar ljudet mot det nya innertaket.

Taket är uppspänt runt 30-metersstrecket, och består av nät och akustikplattor som tar bort efterklangstiden. Mats Viker är särskilt entusiastisk över det så kallade elektroakustiska taket.

– Man kan med hjälp av en dator digitalt ställa om rummets akustik. En mängd mikrofoner och högtalare transformerar och tar bort all dålig efterklang. Fråga mig inte hur, men mjukvaran ser till att rummet fungerar för olika typer av evenemang. Om du har en gala, stand up, hockeymatch, eller om Queen står och spelar på scenen så kommer det låta lika bra.

Mats Viker har också kollat personligen att planerna gått i lås. Den första konserten efter renoveringen skedde 1 februari då syntbandet Kite uppträdde. Och trots att man fortfarande testkör programmet var både ljus och ljud enligt förväntan, säger han.

– Ja, jag tyckte att det funkade bra. Men vad jag tycker är egentligen inte alls intressant, utan det är vad vi fick höra från de som arbetar i branschen. Och de var väldigt nöjda.

Stockholms kommun äger ju bolaget. Hur mycket politik är inblandat i verksamheten?

– Så klart är politiken involverad i de stora besluten. I grund och botten så är det ju ägt av skattebetalare och medborgare i Stockholms stad. Det är ju inte så att vi kan fatta ett beslut om att bygga om Globen för åttahundra miljoner, utan att politiken verkligen är trygg och säker i det.

Mats Viker menar att verksamheten ofta fungerar som i ett kommersiellt ägt företag, med styrelser och rapporteringsvägar. Skillnaden är möjligen att här ska flera in och tycka till.

– Men jag har jobbat på andra ställen tidigare och andra politiskt styrda organisationer, och vill nog påstå att Stockholms stad är väldigt professionellt styrt och hanterat. Gör man som man ska göra, då fungerar det väldigt bra.

Allt i Globenområdet har dock inte funkat planenligt. Platsen där Söderstadion låg förut är fortfarande en byggarbetsplats, trots att det är 10 år sedan den ikoniska Hammarbyarenan revs.

Mats Viker jämför det senfärdiga bygget som en dominoeffekt. De tre företag som 2016 vann byggrätterna behövde mer utrymme, och därför måste Hovet rivas.

– Men för att kunna ta bort Hovet så var vi tvungna att ha en vettig ombyggnation av Globen. Det arbetet var redan påbörjat hösten 2016 när jag kom in. Sen fortsatte vi med det konceptet 2017 och en bit in i 2018 innan vi insåg att det här kommer bli väldigt komplicerat och dyrt och inte särskilt bra. Då var vi tvungna att dra i handbromsen.

I stället satte man sig ner och försökte hitta den optimala lösningen för att modernisera Globen. Och det har tagit tid. Dessutom skedde en pandemi under arbetet.

I juni 2022 kunde till sist diskussionerna återstartas. Men under tiden har det hänt saker med marknaden för byggrätter. Företagen hade inte längre lust att betala så mycket pengar för marken, då byggkostnaderna har rakat i höjden.

– Så det har inte varit lätt, och det är fortfarande inte en lätt nöt att knäcka. Anbudet som de lade då är de inte riktigt lika pigga på att betala idag. Och jag har full respekt för deras inställning. Pausläget berodde ju på att vi var tvungna att sätta stopp för moderniseringsprojektet.

Så de menar att det inte är deras fel, utan ert?

– Jag skulle säga att det är ingens fel. Det bara blev så att marknaden förändrades. Det är möjligtvis en kille i Moskva som man skulle kunna skylla på.

– Vi har gemensamt en avsikt att vi inom ett par månader är överens och skriver ett avtal så att vi kan påbörja detaljprocessen så snart som möjligt. Och det är ett attraktivt område, som kommer bli ännu attraktivare i framtiden.

En annan del av utvecklingen är Slakthusområdet, som är en del av Söderstadens utveckling. Mats Viker hävdar att han inte alls oroar sig för konkurrens från grannen

– Nej nej, det är jättebra för ett arenaområde att det finns liv och händer saker i omgivningen. Möjligheterna till besökarupplevelser ökar jättemycket med mer restauranger och kulturutbud, där saker och ting händer runt omkring.

Han påpekar att det också är olika typer av storlek på arenorna. 3Arena tar närmare 40 000 åskådare, Avicii 15–16 000 och Annexet 3 500. Med de mindre scenerna i Slakthusområdet får man ett bra komplement i hela området.

Till sist, när du sprang på hockeymatcher i din ungdom, tänkte du någonsin att här ska jag jobba en dag?

– Nej, men jag var på den första hockeymatchen i Globen, och en av de första sakerna jag såg var att på insidan av sfären så finns det en inspektionsstege som går hela vägen upp längs med fasaden. Då tänkte jag ”Den där ska jag klättra på någon gång. På något vis ska jag dit.”. Och det förverkligades för åtta år sedan, säger Mats Viker och skrattar åt minnet.

Några nya drömmar att infria kan han inte direkt komma på, men vill naturligtvis få fart på exploateringen av den obebyggda tomten.

– Det är väl den stora drömmen. Sen kommer ju inte jag vara kvar här när det byggs. Men innan jag går i pension så ska det i alla fall vara i gång.

* The Sphere i Las Vegas sägs numera vara världens största sfäriska byggnad. Det stämmer inte, eftersom det är en icke sfärisk byggnad med en sfärisk LED-skärm utanför. Byggnaden är alltså inte sfärisk, det enda som är sfäriskt är LED-skärmen runt om.