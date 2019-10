Ett fraktskepp mitt slakthusområdet

I helgen, med start fredag, bjuds allmänheten in att besöka några av Stockholms mest spännande byggnader som annars är stängda för allmänheten. Vi gör ett första nedslag i Charkuteristen 5 i Slakthusområdet. Annons: Annons:



Arkitekturfestivalen Open House startade i London 1992 och finns nu i 35 städer runt hela världen. I Stockholm är festivalen inne på sitt fjärde år. Grundare är Samhällsbyggarna, Samhällsbyggnadslänken, Stockholms Arkitektförening och Stockholms Byggnadsförening. Den 4-6 oktober är det dags igen. Då bjuds det på gratis guidade visningar av rum och platser allmänheten sällan har tillträde.

I Stockholm deltar flera större fastighetsbolag. Castellum öppnar dörrarna till Charkuteristen 5 i Slakthusområdet. En lite bortglömd byggnad som ritades av Ralph Erskine.

– Det här är ett hus som har en spännande livsmedelshistoria och som inte allmänheten kommit in i tidigare. Hela Slakthusområdet har varit en stängd stadsdel sen det öppnade. Och sen är det ju verkligen en arkitekturpärla! säger Karl Sundholm, projektchef Castellum.

Byggnaden beställdes av Mo?ller & Co fo?r kafferosteri, lager fo?r kolonialvaror och bananmogningsrum och invigdes 1955. Ralph Erskine inspirerades mycket av livet till havs. Här blir det tydligt när man kommer upp i kontorsdelen och kan blicka ut över det vågiga taket som täcker den lägre lagerdelen. Själva kontorsdelen har flera detaljer som ska påminna om ett fraktskepp.

– Det finns väldigt många spännande detaljer som man kommer se under en guidad tur, till exempel med mig på nu på fredag, som man helt hade missat annars. Man kan gå i flera timmar och bara titta på detaljer här, säger Karl Sundholm.

Exteriört är det, för att vara Ralph Erskine ovanligt stramt, men den som kliver in får uppleva lekfulla i detaljer och en kontorsplan med rum insprängda här och var.

Hela slakthusområdet är ett av de riktigt stora stadsomvandlingsprojekten i Stockholm. Här ska det växa fram en stadsdel med bostäder och ett stort fokus på kultur. Charkuteristen 5 kommer att bevaras och bli en del av den nya staden.

– Vi kommer att utveckla byggnaden. Men den har ett starkt kulturskydd, så vi kommer inte att göra några större ändringar av just denna byggnaden, berättar Karl Sundholm.

Exakt vad som kommer att ske med byggnaderna varken vill eller får Karl Sundholm berätta om.

– Det handlar om stora ekonomiska värden här. Om vi skulle få in en Ica-butik här innebär det ju att grannen inte får det. Så vi är ganska försiktiga med att prata om vad det ska bli av lokalerna i framtiden. Men klart är att de kommer att få en delvis annan användning än idag.

Förresten är det inte bara detta hus som Ralph Erskine ritat i kvarteren.

– Charkuteristen 6 är en ännu mer okänd Erskine-pärla som vi också kommer att titta på.