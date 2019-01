En ny spelare i stan

Vid receptionen i det huvudkontor där Massive fortfarande huserar tronar flera internationella utmärkelser på en gedigen prishylla. Bredvid står ett ensamt flipperspel.

– Man hinner tyvärr inte spela så ofta, säger Louise Tham, projektledare på Massive Entertainment.

De har fullt upp att utveckla själva spelen, i något mer digital form dock. Och Louise Tham själv har fullt upp med att förbereda bolagets flytt till sitt nya huvudkontor Eden.

För den som inte är så värst insatt i spelvärlden var Massives spel ”Tom Clancy’s The Division” världens mest sålda datorspel under 2016. Bolaget växer snabbt och om ett par år räknar man med att vara runt 600 anställda, något de nuvarande lokalerna inte klarar.

Tillsammans med sin internationella ägare Ubisoft tittade man på flera olika alternativ, men fastnade till slut för ett helt kvarter nära Möllevångstorget. Istället för att flytta in som hyresgäst så köpte man hela fastigheten. En helt ny roll att bemästra alltså. Den som fick axla huvudansvaret för projektet blev Louise Tham.

Ett självklart val. Innan hon började på Massive arbetade hon tre år som projektledare för ett konsultföretag med fokus på att genomföra företagsflyttar. Hon har det också i blodet. Hennes morfar var framgångsrik inredningsarkitekt och båda hennes syskon är arkitekter. I takt med att Louise Tham började sätta sig in i Massives behov, växlades projektet långsamt upp. Det som började som en bisyssla för Louise, blev snabbt ett heltidsuppdrag.

– Tillväxtplanerna skruvades upp när ”The Division” blev ett av världens mest sålda datorspel under 2016. Då förstod vi ganska snabbt att det inte skulle bli aktuellt att förnya vårt nuvarande hyreskontrakt. Vi kommer inte få plats här framöver, säger Louise Tham.

Louise Tham började på Massive i juni 2015, då som assistent till bolagets vd, David Polfeldt. Det blev ett snabbspår rakt in i företagets DNA med närmast fullständig insyn i företagets kärnverksamhet. Hon är personalvetare i grunden, men bron mellan personal- och rekryteringsfrågor och långsiktig fastighetsförvaltning är inte så lång, menar Louise Tham.

Med tanke på bolagets snabba tillväxt är det av största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare.

– Det finns en jättetydlig koppling mellan vilken typ av arbetsmiljö vi kan erbjuda och hur attraktiva vi är som arbetsgivare.

Louise Tham har lagt stor möda på att analysera hur de anställda nyttjar kontoret.

– Vi ser hur kontoret används till mycket annat än jobb. Det är navet där många samlas för att umgås även utanför arbetstid. Många som flyttat hit har alla sina vänner på Massive, så det är inte så konstigt.

Flyttprojektet blev snart större än de kunnat ana och man kunde även se vinster med en mer långsiktig fastighetslösning.

– Vi såg stora fördelar med att köpa framför att hyra ett nytt kontor. Fastighetsbolagen bygger ju på andra sätt och bygger så att många olika kunder, med olika behov ska vilja flytta in. Vi ville ju ha ett kontor som var fullt anpassat efter våra behov.

Talangerna har anslutit från världens olika hörn. Totalt är de 44 olika nationaliteter bland de anställda. Sju av tio anställda har rekryterats utanför Sverige.

– Många av våra projektsamarbeten sker med utländska studios, så du behöver inte tala svenska om du jobbar här. Engelska är vårt språk, säger Louise Tham.

Det ska vara nära till jobbet också. Massive sitter på 29 hyreskontrakt dit hitflyttade talanger erbjuds flytta i sex månader och medan många företag valt att flytta ut från staden har Massive gått åt andra hållet. Det nya kontoret ligger i ett eget kvarter längs den högtrafikerade Bergsgatan, i en attraktiv del av Möllevången. Fabriken var tidigare en industri- och fabrikslokal, där det producerades sytillbehör. Louise Tham tycker det känns helt rätt att Massive för det arvet vidare. För numera är spelindustrin en av Sveriges mest framgångsrika exporter.

De må flytta till industrilokaler och se sig själva som en fabrik, men de flesta av verksamhetens behov kan mötas med relativt enkla medel.

– Vi behöver vår specialbyggda inspelningsstudio, vårt testlab, och hög IT-standard. Utrustning som alstrar mycket värme, så vi har höga krav på god ventilation, förklarar Louise Tham.

Det finns många fallgropar för en färsk fastighetsägare. Louise Tham ser med ödmjukhet på projektet. Just att kombinera verksamhetens höga tekniska krav, med att flytta till en befintlig byggnad där alla justeringar kanske inte går att genomföra, menar hon hade blivit för tungt om de behövt lösa allt själva.

– Allt det här är nytt för oss. Vi har kunnat göra mycket av det vi ville, men samtidigt flyttar vi till en befintlig byggnad, med skal och väggar att förhålla sig till. Där lutar vi oss mycket mot våra externa samarbetspartners som är experter inom bygg, samt vår ägare Ubisoft som äger många utvecklingsstudios och därför är vana vid att hantera dessa typer av frågor.

Planerna för det nya kontoret ritades upp tillsammans med den prisbelönta arkitektbyrån Dorte Mandrup, som ritade den omtalade HubHult-byggnaden åt Ikea. Ett projekt som tilldelades Malmö stads pris Gröna lansen 2015 för miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande.

– De tittar oerhört mycket på just arbetsflödet, hur brukarna använder fastigheten och kundernas särskilda behov. Det tänket matchade perfekt med våra egna ambitioner.

Massive tog även hjälp av en beteendevetare, som höll i workshops med medarbetare från hela företagets verksamhet för att finna företagets DNA.

– Det handlade inte om att skriva våra värderingar på väggarna i lokalen. Utan snarare, vad är vi i grunden? Hur kan vi ge uttryck för det i utformningen av det nya kontoret. Om våra anställda känner att de har verktygen för att skapa världens bästa spel, då har vi lyckats.

Massives nya huvudkontor Eden, ligger bara några hundra meter från deras gamla kontor. Foto: André de Loisted

[ Fakta ]

Massive Entertainment

Vad: Massive Entertainment ägs av Ubisoft och är en av Sveriges största spelutvecklare.

Kända titlar: Tom Clancy’s The Division, World in Conflict, Far Cry III, Assasins Creed: Revelations.

Anställda: cirka 550.

Fastigheten Eden 1: 6 700 kvm vid Möllevångsgatan 38.