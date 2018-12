”Det finns risk för kvalitetsmässig kräftgång”

Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter, tror på mer modulbyggande kommande år. 2019 blir ett oroligt mellanår där branschen måste se till att söka nya möjligheter. Annons: Annons: Annons:



Vad förväntar du dig av 2019?

– Ett mellanår där branschen verkligen måste söka nya möjligheter. Det kommer att bli stökigt och oroligt, men det är nog i grunden bra för att elda på innovation, nytänkande och åtgärder när det gäller exempelvis finansiering, vinstkrav, konkurrens, roller och byggkostnader.

Vad hoppas du att vi kommer bygga mer av nästa år?

– Mer högkvalitativa prisvärda bostäder till ekonomiskt svagare grupper. Men det ser ut att bli oerhört svårt om vi inte får se ett pärlband av samverkande åtgärder som uppmuntrar och underlättar för det.

Vad har du för förväntningar på att Sverige har fått en riksarkitekt?

– The proof is in the pudding, brukar det heta. Helena Bjarnegård är tveklöst rätt person på rätt plats, men jobbet hänger på så mycket mer när det gäller mandat, konjunktur och organisationen runt omkring henne, vilket gensvar hon får från branschen med mera. Där återstår att se hur bra det kommer att funka, men vi ska i vilket fall inte vänta oss någon quick fix. Förändringar till det bättre kommer att ta tid och det måste de också få göra.

Finns det någon trend som du tror vi kommer se mer av?

– Dessvärre finns det en risk för kvalitetsmässig kräftgång både när det gäller bostads- och hyresrätter på grund av osäkra omständigheter. Då är risken inte bara att det blir färre projekt som genomförs, vilket är illa nog. Det blir också alltid den arkitektoniska kvaliteten som får stryka på foten först i jakten på kostnader. I linje med det konstaterandet tror jag på bland annat mer modulbyggande under kommande år.

Vilket kommande projekt är du mest nyfiken på?

– Vi driver nu flera projekt inom ramen för vårt projektutvecklingsbolag som är spännande både vad gäller arkitektur, innehåll och samarbetsformer. Men det enskilda projekt jag hoppas mest på är kanske vårt kontorsprojekt i Örebro.

Och på det privata planet, vad ser du själv mest fram emot nästa år?

– Fler roliga och spännande upplevelser tillsammans med min familj och vänner.