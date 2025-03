Minskad utflyttning från storstäder efter pandemin

Den ”gröna vågen” ut från storstäderna efter pandemin har stannat av visar nya siffror från SCB. Enligt Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, handlar förändringarna om tillfälliga krusningar.

En ny rapport från SCB analyserar flyttar mellan kommuner under perioden 2014–2023. Rapporten kartlägger flyttmönster i olika kommuner över tid, med fokus på variationer mellan åldersgrupper, hushållstyper och yrken.

Siffrorna visar att det under pandemiåren 2020–2021 var ovanligt många som flyttade ut ur storstäder, samtidigt flyttade många till pendlingskommuner nära större städer och till mindre städer eller tätorter.

[ Annons ]

– Resultaten innebär att under pandemiåren när många lämnade storstäder flyttade många till kommuner som är mindre befolkade och mer naturnära, säger Li Ma, demograf på SCB.

Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, förklarar att pandemiflyttarna ofta sågs som början av en ny grön våg – döden för storstäder: Hon menar att hon tidigt påtalade att det inte finns något sådant mönster.

– Folk valde att flytta lite längre ut för större boende, för att man kanske inte behövde åka till jobbet varje dag. Ska man pendla fem dagar i veckan så orkar man inte åka så långt, men ska man pendla tre dagar i veckan kanske man kan kosta på sig det mot att man får bo på en större yta, säger hon.

Även universitetskommuner, som Lund, Uppsala, Umeå, Linköping, Växjö, Luleå, Karlstad och Örebro, såg ett lägre flyttnetto under pandemiåren än perioderna innan och efter. Nedgången under 2020—2021 kan till stor del förklaras av att många unga vuxna lämnade universitetskommunerna när undervisning på plats ställdes in under pandemin.

Nu har flyttmönstren till stor del återgått till hur de såg ut innan pandemin slog till. Något som Charlotta Mellander menar var helt väntat.

– Det är vad jag har sagt under hela den här perioden, det vi ser innan pandemin kommer vi också se efter. Det behövs mer än två års pandemi för att ändra hur människor beter sig, säger Charlotta Mellander.

Hon påpekar att 90 procent av alla som flyttar till annan kommun är i åldrarna 18-35 år, de flyttar för utbildning, jobb och livsstil. De har inte ändrat sitt beteendemönster eller vad de vill ha i en flytt bara för att de har genomlevt en pandemi.

I SCB:s rapport är det fyra typer av kommuner som har haft fler utflyttare än inflyttare under perioden 2014–2023: storstäder, lågpendlingskommun nära större stad, pendlingskommun nära mindre tätort samt landsbygdskommun. Tre typer av kommuner har haft fler inflyttare under perioden; pendlingskommun nära storstad, större stad och pendlingskommun nära större stad.