Duo prisad för återbruksanpassing av kontor

Erik Gustafsson och Erika Twengström tilldelas Samhällsbyggarnas pris ”Bästa examensarbete fastighetsekonomi”. Arbetet visar på de positiva effekterna av en ökad kunskapsnivå och medvetenhet kring återbruk.

Duon får priset för sitt examensarbete “The attitude towards reuse within the adaptation of office premises – the effect of nudge through an intervention”, där de skärskådar frågan om så kallad nudging kan vara en drivkraft för mer återbruk vid hyresgästanpassningar av kontor. Vinnande bidrag utses av Samhällsbyggarnas sektion för fastighetsvärdering (SFF).

Hållbarhetsfrågor är en allt viktigare del av fastighetssektorn. Men när en hyresgäst flyttar in i sitt nya kontor är det mer regel än undantag att det gamla rivs ut och nytt sätts in. Återbruk skulle därför kunna göra stor miljönytta, påpekar författarna. Dessutom visar tidigare studier att det finns mycket pengar att spara genom hållbarare val.

Erik Gustafsson och Erika Twengström gjorde inledande intervjuer med branschrepresentanter för att se vilka faktorer som ligger bakom beslut om användning av återbruk. Utifrån svaren genomförde författarna en enkätundersökning bland kontorshyresgäster.

Författarna konstaterar sammanfattningsvis att resultatet tyder på att det viktigaste är att påverka kommunikation och kunskap, då det ligger till grund för den generella attityden kring återbruk och är nödvändig för den fortsatta utvecklingen inom området.

Juryns motivering:

”Examensarbetet behandlar en frågeställning som är högaktuell. Författarna angriper frågeställningen med en innovativ metod för ett examensarbete. Genom denna metod, där vi inser att man som student har begränsade möjligheter och en hyresvärd torde ha mycket större möjligheter, försöker påverka hyresgäster till mer hållbara val visar på goda insikter och lärdomar för framtiden. Författarna visar även på ett förtjänstfullt vis inte endast sina resultat utan problematiserar dessa dessutom på ett bra vis för att visa på vägar framåt. Ett examensarbete som inte bara är välskrivet utan även ligger helt rätt i tiden och torde vara intressant för alla inom kontorssegmentet.”

– Det är såklart väldigt kul att ett arbete vi lagt mycket tid och energi på uppmärksammas, men framförallt känner vi oss stolta över att vi kan bidra till en ökad kunskapsnivå och medvetenhet kring återbruk samt till olika tankesätt och metoder som kan appliceras för att tackla sektorns stora miljöpåverkan, säger Erik Gustafsson och Erika Twengström i en kommentar till priset.

Examensarbetet är skrivet inom ramen för masterprogrammet Real Estate and Construction Management på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och utmärkelsen ”Bästa examensarbete fastighetsekonomi ” delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna på Norra Latin i Stockholm 25–26 oktober.