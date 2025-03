Dubbelsmäll för svensk e-handel

Svensk Handels E-handelsindikator visar på en tvärnit i e-handeln: en minskning med 16 procent jämfört med februari 2024. Det handlades därtill för lägre summor.

Under 2024 e-handlade över 70 procent av den vuxna befolkningen under 10 av 12 månader. Nu har handeln plötsligt bromsat in – rejält.

För första gången på ett år föll e-handelsandelen tillbaka, från 72 procent förra året till 65 procent. När så pass många färre e-handlade fick det också effekter på totalomsättningen som rasade med 16 procent jämfört med fjolåret.

– Detta blev en dubbelsmäll för e-handeln. Färre e-handlade i februari, och dessutom för mindre summor. Det är ett tydligt kvitto på att 2024 års återhämtning har kommit av sig och att konsumenterna ännu är försiktiga med att göra inköp. Det är tveklöst en konsekvens av det tuffa ekonomiska läge vi befinner oss i. För många e-handelsföretag är de tuffa tiderna långt från över, säger Per Ljungberg, innovationschef på Svensk Handel.

Förutom att betydligt färre e-handlade sjönk även den skattade totala snittköpesumman per e-handelskonsument. Under februari sjönk den med 7 procent jämfört med samma månad föregående år. Även i januari minskade den skattade köpesumman, då med 8 procent.

Utvecklingen under inledningen på året indikerar att konsumenterna håller i plånboken och att återhämtningen i e-handeln som påbörjades under 2024 nu riskerar att komma av sig.

– Svenska e-handlare kämpar inte bara mot sviktande efterfrågan och pressade marginaler – de tvingas också konkurrera på en marknad som blir allt mer snedvriden. Vi fortsätter med en dåres envishet påminna om att gräddfilen för kinesiska onlinegiganter som Temu och Shein måste upphöra. Varje månad flockas nya konsumenter till dessa plattformar, vilket på sikt är ett hot mot svenska jobb och företag, säger Per Ljungberg.