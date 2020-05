Diös utvecklar till Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten flyttar sin verksamhet i Falun till nya lokaler. Valet föll på en fastighet som ägs av Diös i de centrala delarna av staden. Annons: Annons:



Diös utvecklar just nu de kontorslokaler som Åklagarmyndigheten, som har 1 500 anställda över hela landet, flyttar in i under december. Etableringen ligger i linje med Diös strategi om stadsutveckling med fler personer som sig i centrum.

– Äntligen kan vi presentera vår nästa satsning i centrala Falun. Vi är glada över att kunna erbjuda Åklagarmyndigheten nya, fina lokaler på bästa läge mitt i city. Deras etablering utgör en viktig pusselbit i vår vision att fylla Bergströms galleria med en varierad mix av hyresgäster inom kontor, handel och restauranger, säger Stefan Carlsson, uthyrare, Diös.