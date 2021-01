Digitala pionjärer

Det talas ofta om property tech som fastighetsbranschens framtid. Uthyrning, dokumenthantering, drift och underhåll är några av de områden där digitalisering kan göra stor skillnad. Men på många håll har lösningarna praktiserats sedan länge. Här möter du tre personer där de nya lösningarna redan blivit en del av vardagen.

Digitala nycklar

ÄR INTE LÄNGRE LIKA LÅST

Som chef för fastighetsbolaget Profi:s coworking-erbjudande insåg Gabriel Andersson att det behövdes ett bättre system för hur behörighet till fastigheten Kabelverket i Älvsjö skulle hanteras. Undersökningar har visat att 20–40 procent av service-personalens tid går åt till att hantera nycklar och passerkort. På ett coworkingkontor är siffran förmodligen ännu högre.

– Det rör sig snabbare på ett coworkingkontor. Mindre företag växer, människor slutar med kort varsel och nya hyresgäster kommer in. Det skapar onödig handpåläggning för servicepersonal och fastighetsskötare som måste trycka upp nya taggar som sedan ska distribueras på plats.

Gabriel Andersson, Foto: Erik Cronberg

Tanken med Accessy, en app utvecklad av Fastighetsägarna Service och några av Sveriges främsta fastighetsägare, är att det ansvaret istället läggs över på hyresgästerna. Med appen kan de själva dela ut behörighet till sina anställda. Inga fysiska nycklar behövs eftersom de med rätt behörighet kan ta sig in i fastigheten och de utrymmen man har åtkomst till via mobiltelefonen. Det gör också fastigheten säkrare då man undviker risken att fysiska nycklar hamnar på vift, samt under-lättar vid leveranser eller när exempelvis räddnings-tjänsten behöver komma in i fastigheten, menar Gabriel.

– Målsättningen är att våra coworkingkontor ska vara obemannade, vilket blir möjligt på det här sättet och gör det mycket gynnsamt för oss som fastighetsägare. Samtidigt är kunderna nöjda eftersom det spar tid även för dem. Vi tror att detta kommer bli mycket vanligt i framtiden, särskilt på coworkingkontor.

Text: Robin Bratt

Filippa Jedeur-Palmgren, Foto: Erik Cronberg

Flexibla kontor

ATT FRITT KUNNA VÄLJA PLATS SKAPAR ARBETSLUST

Många personer och företag har hoppat på Coworking-trenden. Men behöver man bara en plats över dagen är alternativen betydligt färre och svårare att hitta. Filippa Jedeur-Palmgren driver företaget TradeBay, en marknadsplats för frukttrading. Som entreprenör behövde hon en mer flexibel lösning och hittade därför tjänsten Respaces.

– Det känns modernt att endast betala för den tid jag är på plats, precis som man kan göra med många andra typer av tjänster. Det är perfekt om jag vill kunna bjuda in till kundmöte, eller bara vill ha liv och människor runt om kring mig, säger hon.

Respaces samarbetar med fastighetsägare och hyresgäster för att förmedla inspirerande arbetsplatser, kontorsmiljöer och mötesrum till företag och privatpersoner. Det utmärkande med tjänsten är att kunden kan hyra in sig per dag och utan förbindelser. För vem i Stockholm vill inte kunna jobba i det mytomspunna Stenbecksrummet på Österlånggatan ena dagen, för att nästa dag kika ut över Nybroviken från ett mötesrum på 7A Strandvägen.

– Pandemin har gjort att fler efterfrågar hybrida kontorslösningar. Vi mår bäst av att kunna anpassa arbetsplats efter behov och arbeta i inspirerande miljöer. Men om du driver eget eller jobbar hemma så kanske du bara vill ha miljöombyte för en dag eller boka ett mötesrum nära dina kunder, säger Jeanna Lundberg, grundare och vd på Respaces.

Bokning och betalning görs online och tar cirka tre minuter. Man går in på hemsidan, bläddrar bland de olika platserna och väljer något som passar. Tjänsten gör flexibla kontorslösningar mer attraktivt för personer och företag som annars hade tvekat, då kostnaden blir både tydlig och justerbar. Samma flexibilitet tillfaller även fastighetsägaren, som kan ta snabba beslut -utifrån hur deras bokningsläge ser ut.

– Tjänsten matchar de behov som kunden uppger och ger en exakt prisuppgift. När uthyraren tagit emot bokningen så kan de sedan exempelvis välja att uppgradera kunden eller omvandla ett rum som annars används för något annat. Pusslandet gör att uthyrningen blir effektivare, samtidigt som kunden kan få mer – men aldrig mindre – än vad den betalat för, säger Jeanna Lundberg.

Text: Robin Bratt

Joel Söderström, Foto: Erik Cronberg

Digital parkeringsförvaltning

EFFEKTIVISERING AV P-YTA SOM KNAPPT MÄRKS

När Joel Söderström ska parkera sin bil i garaget i Vasastan, Stockholm, plockar han fram mobilen, öppnar en app, klickar på ”öppna”, rullar ner och ställer sig på platsen.

Krångligare än så är det inte. Men bakom döljer sig smarta algoritmer för att utnyttja parkeringsytan så effektivt som möjligt.

– Jag delar den här platsen med min kollega. Appen gör att det är väldigt enkelt att vara flexibel. Och skulle min sambo någon gång behöva ställa sig här är det bara att logga in och tilldela henne behörighet. Det är väldigt smidigt, säger Joel Söderström.

Det finns inte längre något behov av att besöka fastighetsägare eller parkeringsbolag för att skriva kontrakt eller hämta nycklar. Allt sköts i appen.

Vad Joel Söderström inte heller har någon större anledning att fundera över är att det finns en rad olika upplägg på platserna runtom, hans enda intresse är ju att parkera sin bil tryggt och smidigt.

Pelle Sjögren, grundare av Mobility46 som tillhandahåller just denna lösning, menar att det stora värdet för fastighetsägaren är att få maximal beläggning utan någon större administrativ insats.

– Det genereras mycket data så att systemet kan analysera fram den mest optimala beläggningen. Ett exempel är att det ofta finns lite mer svåråtkomliga platser. Då är det ofta bra att hyra ut dem som reserverade platser till folk med lite mindre bilar. Övriga platser kan man sedan överbelägga.

Att överbelägga betyder såklart inte att parkeringskunder titt som tätt är utan plats. Pelle Sjögren förklarar hur systemet exempelvis kan räkna ut hur boende och företag kan dela effektivt.

Höga parkeringskrav fördyrar byggandet, så det är viktigt att utnyttja ytan effektivt. Pelle Sjögren menar att det blir än viktigare med smarta parkeringslösningar för att göra det möjligt att bygga upp en laddinfrastruktur kopplad till hem och arbetsplatser.

Text: Erik Hörnkvist