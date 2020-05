Digital transformation sätter fastighetsägaren i en ny roll

Den nya rapporten ”New Real Estate – fastighetens värde i den nya delningsekonomin” från Fastighetsägarna är en djupdykning i O2O och andra nya digitala affärslösningar. Annons: Annons:



Fastighetsbranschens tjänst blir att gå från att sälja yta till att erbjuda hela koncept för exempelvis arbetsplatser eller boende. Det är ett av de framtidsscenarier som diskuteras i en ny rapport ”New Real Estate – fastighetens värde i den nya delningsekonomin” från Fastighetsägarna.

I ett webbinarium (det kan ses här) resonerar Christoffer Börjesson, chief digital officer på Fastighetsägarna med Jacob Lovén från Den Digitala Draken, en podcast om digitala trender i Kina, kring de ämnen som rapporten tar upp.

Där menar Christoffer Börjesson att fastighetsbranschen precis kommit till en punkt där den digitala transformationen verkligen börjar ta fart och hittat sin mognad. Kanske kan en viss frustration anas när han konstaterar att fastighetsbranschen för bara tre, fyra år sedan låg långt ner på listan för digitalisering.

– Jag tror att till och med fiskeindustrin låg högre än oss, säger Christoffer Börjesson.

I filmen diskuteras hur coronakrisen ökar angelägenhetsgraden att hitta lösningar för hantera det överskott av ytor som uppstår under vissa tider på dygnet.

– Jag tror att det är viktigt att förstå hur man kan dela ytor via digitala plattformar. Eller hur fastighetsbranschen behöver bli en del i de nya delningsekonomierna kring paket- och matleveranser, där ju våran yta är en central funktion för att skicka och ta emot paket, men också för att leverera mat snabbt utan ett det behövs en restaurang, säger Christoffer Börjesson.

Jacob Lovén tar upp exemplet WeWork som förutspåddes skulle ta en hel ny marknadsplatsroll i den nya ekonomin. Men efter en misslyckad börsnoteringsprocess tvingades bolagets vd Adam Neumann avgå och WeWorks värdering drabbades av den största nedskrivningen i historien sedan Enrons kollaps 2001. Fastighetsbranschen är uppenbarligen mer statisk än e-handel och transporter.

Men Christoffer Börjesson och Jacob Lovén menar ändå att det är viktigt att som fastighetsföretagare sätta sig in i hur internetekonomins affärslogik kan tillämpas på fastighetsbranschen. Ett nytt begrepp man enligt rapporten i sådana fall ska ha koll på har uppstått i spåren när onlineföretag gett sig in på den rent fysiska planhalvan är O2O (Online to Offline). Här finns majoriteten av tjänsterna hos småföretagare som tidigare inte haft en onlinenärvaro.

– Det handlar om att bygga ett operativsystem för offline. Frågan är om inte fastighetsbranschen skulle kunna ta en del av det operativsystemet i och med att de har alla de här butikslokalerna, resonerar Jacob Lovén.