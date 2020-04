”Det känns lite som evig söndag”

Friskvårdutmaning, förståelse, och många kreativa lösningar. Trots att mycket stannat av tycker Mia Odeh, kommunikatör på John Mattson, att hon ser en epidemi-innovativ bubbla. Annons: Annons: Annons:



Hur är läget?

– Just nu sitter jag hemma och skriver presentationer till vår webbplats om två nya kollegor som börjar hos oss i dagarna. Livet måste rulla på, inte minst för våra hyresgäster, trots att vi inte kan träffa dem i samma utsträckning just nu. Annars känns det lite som evig söndag. Man vet inte riktigt vad som håller öppet och vilka som är anträffbara.

Vad får dig positiv?

– En grej är en branschövergripande friskvårdsutmaning som vi hakat på – Run with Datscha. Det är ett sätt att bevara gemenskap och friskvård även om vi inte kan träffas. Varje person ska springa 15 kilometer varje vecka och registrera det i en app. För varje avslutad kilometer donerar Datscha fem kronor till Världshälsoorganisationen. Flera hundra människor har anslutit sig.

Har du landat i verkligheten?

– Det är märkliga tider och det är bara att försöka ta en dag i taget. Samtidigt är jag överraskad över hur flexibla och uthålliga vi är i vårt samhälle. Det är som en epidemi-innovativ bubbla. Det går att hålla verksamheter igång med kreativa lösningar som till exempel olika typer av hemleveranser. Det finns också många positiva exempel på vad enskilda människor gör. Vi har lånat ut elektroniska nyckelbrickor till hyresgäster som hört av sig och velat hjälpa sina grannar i riskgrupper med olika ärenden. Den här viljan hos friska att ställa upp för människor i riskgrupper och de som är sjuka är väldigt peppande.

Hur är det på ditt jobb?

– Vi är ungefär 25 personer på kontoret vanligtvis, men nu är det ganska glest. De som har minsta förkylningssymptom håller sig hemma, och en del väljer bort att åka kollektivt utan jobbar hemifrån. De flesta möten är avbokade eller ombokade. Nu använder vi våra mötesrum som kontorsplatser så att vi kan sitta glesare. Kundtjänsten är stängd för drop-in, vi postar alla kontrakt och prioriterar felanmälningar som är akuta. Vi lägger mycket tid på våra digitala kanaler nu för att våra boende ska kunna hitta rätt information och göra felanmälningar på nätet. Men faktiskt har det kommit in färre frågor från våra hyresgäster än väntat. Det finns en stor förståelse.

Något annat som påverkas?

– Vi genomför just nu också ganska omfattande stamrenovering. I vanliga fall bor de flesta hyresgäster kvar under renoveringen så långt det är möjligt. Men nu behöver vi tänka både på hyresgästerna och entreprenörerna. Arbetet behöver bli färdigt, men utan att tumma på säkerheten. Det innebär att vi pusslar en del med att flytta runt boende till andra lägenheter just nu.

Hur ser din ”normala” dag ut?

– Jag är bland annat projektledare för fysiska events för våra boenden som loppmarknad och basketturnering. Allt sånt är förstås framflyttat. Så nu jobbar jag ännu mer med den digitala kommunikationen, både internt och externt. Ett exempel är att vi i Käppala har satt upp en stor digital skärm som varje dag uppdateras med viktig information.

Hur ser ditt privata liv ut just nu?

– Jag har blivit betydligt bättre på att laga mat! Jag passar på att använda sånt som legat i frysen ett tag. Fast det blir ändå så att vi beställer en hel del från de lokala restaurangerna. De behöver stödet och det finns gränser för min egen matlagning. (ha ha). Sedan har jag, aj aj, aj, börjat nätshoppa mer än jag brukar.