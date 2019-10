”Det är slutet på handeln som vi känner den”

Istället för att vara en ren distributionskanal kommer butiken mer och mer bli en plats för varumärkesbyggande. Det var ett av budskapet när AMF Fastigheters och Vasakronans sätt att möta handelns utmaningar stod i centrum på Nordic Property Expo. Annons: Annons: Annons:



– Det talas om retail apocalypse. Men jag tror inte att det är slutet på handeln, men slutet på handeln som vi känner den, sa Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter.

Handeln står inför en snabb strukturomvandling. Vilket inte minst bekräftas av Cityindex för 2018 som publiken på Nordic Property Expo just fått ta del av.

För fastighetsägare med kommersiella lokaler betyder det ett ökat omvandlingstryck. Något som Annelie Gullström, affärsutvecklingschef på AMF Fastigheter, jobbar med dagligdags.

– Upplevelsen har blivit det nya svarta. Men jag upplever att då ofta talar om det i termer av design, ljus, ljud och så vidare. Men den stora utmaningen ligger i det som bidrar till den osynliga upplevelsen. I

Med det menar hon exempelvis hur man kan skapa en sömlös interaktion mellan offline och online som gör att butiksupplevelsen bara flyter på.

– Det kommer att kräva stora investeringar i systemstöd. Men allt det sammantaget bidrar till upplevelsen.

För AMF Fastigheters del innebär det att man blir lika mycket handlare som fastighetsbolag.

– Vi behövde en plattform för att testa nya modeller. Vi lanserade the Lobby som en betaversion där vi inte definierat vad det är. Vi kom fram till att det är en ny typ av mediekanal. Visst, man kan sälja saker, men främst är det ett nytt sätt att interagera med kunden, sa Annelie Gullström.

The Lobby är alltså AMF Fastigheters satsning mitt i Stockholms city. Där kan handlare och varumärken hyra ett par kvadratmeter handelsyta på korta hyreskontrakt. AMF står för butikspersonal och inredning.

– Vi började med en månad och tyckte vi var flexibla. Men fick frågor från företag om att vara där bara någon vecka, sa Annelie Gullström.

Under en månad tog influencers som marknadsförde energidryck över the Lobby. Värdet på den satsningen beräknades till 25 miljoner under en månad.

– Betydligt mindre än vad de betalade till oss, konstaterade Annelie Gullström.

Vasakronan har pop up-varuhuset Beyond Us på Södertull i Malmö.

Jesper Örtengren, affärsutvecklingschef för handel på Vasakronan, tyckte att det var viktigt att som fastighetsbolag vara innovativ. Men såg inte riktigt samma värde i satsningen som Annelie Gullström menade att det finns i the Lobby.

– Men för oss har det också inneburit sådant som att vi fått kontakt med nya spännande aktörer som velat hyra kontor av oss.

Jesper Örtengren menade att den viktigaste utmaningen för Vasakronan är att utveckla stråken där man har sina butikslokaler.

– Att bara hitta rätt mix av hyresgäster räcker inte. Man måste jobba mycket med miljön. Och det kan vara svårt, som att det tog två år att lösa en bänk på Södra Förstadsgatan i Malmö.

Ett projekt i större skala är Sergelstan mitt i hjärtat i Stockholm.

– Det blev kanske inte helt rätt när man byggde det på 60-talet. Det blev hårt och brutalt. Det försöker vi nu rätta till. Men det innebär stora investeringar. Vi har nu cirka 25 tusen kvadratmeter retailyta där vi flyttat ut hyresgästerna. Vilka som kommer flytta in vet vi ännu inte, men det kommer nog inte bli samma, sa Jesper Örtengren.